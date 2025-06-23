США пригрозили Ирану жестким ответом за угрозу блокировки Ормузского пролива
Фото, видео: www.globallookpress.com/Iranian Army Office; 5-tv.ru
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По словам Марко Рубио, подобный шаг приведет к глобальному энергетическому кризису, а также «экономическому самоубийству» Исламской Республики.
Самым болезненным ответом Ирана на действия США может стать блокада важнейшего для всего мира морского пути. Тегеран угрожает, что Ормузский пролив — важная точка маршрута, ведущего в Индийский океан, может быть перекрыт уже в ближайшее время. Парламент республики уже одобрил это решение, дело лишь за советом безопасности. В Вашингтоне не скрывают, что всерьез опасаются такого развития событий, и предупредили, что, заблокировав столь значимую транспортную артерию, Иран напрашивается на серьезные последствия.
Впрочем, по мнению экспертов, подобными заявлениями Рубио довольно неумело пытается уменьшить значимость Ормузского пролива для мировой торговли. Именно через него проходит до 40% мирового потока нефти. В случае полной блокады неизбежный срыв поставок сырья в США и Европу приведет к стремительному росту цен. Известно, что в последние часы более 50 нефтяных танкеров пытаются как можно быстрей миновать пролив, чтобы не застрять вблизи зоны конфликта.