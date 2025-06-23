Россия, Китай и Пакистан осудили атаку США на Иран в проекте резолюции Совбеза ООН
Россия, Китай и Пакистан осудили атаку США на Иран в проекте резолюции СБ ООН
Фото, видео: 5-tv.ru
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В документе подчеркивается необходимость немедленного прекращения огня и возвращения к дипломатическому урегулированию конфликта.
Степень разрушений на иранских ядерных объектах до сих пор невозможно точно оценить — об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на экстренном заседании Совета безопасности ООН.
Он предложил вернуться к диалогу и дипломатии, иначе война может достичь немыслимых масштабов. Из-за ударов по ядерным объектам Гросси объявил, что уже сегодня пройдет внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ. Он также призвал Тегеран допустить инспекторов организации к местам хранения 400 килограммов урана. Впрочем, представитель Ирана отметил, что именно предвзятость МАГАТЭ была одной из причин атаки Израиля и США на Исламскую Республику.
В России данное нападение решительно осуждают — это дал понять наш постоянный представитель при ООН Василий Небензя.
Российский дипломат подчеркнул, что Вашингтон совершенно не заботят последствия ударов по атомным объектам. Ведь ради сохранения своей гегемонии США готовы на любые преступления. В то же время Россия, Китай и Пакистан подготовили проект резолюции Совбеза ООН с призывом к немедленному прекращению огня и возвращению к дипломатии.