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После зачистки территории военные подняли российский флаги.

Решительный прорыв и полный разгром противника. Российские военные рассказали подробности операции по освобождению населенного пункта Запорожье в Донецкой народной республике. Успешный штурм провели мотострелки группировки войск «Восток». Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались сорвать наступление при помощи дронов. Но наших военных это не остановило.

«Четвертый населенный пункт за месяц, который мы освободили. Он по размерам небольшой. Подготовка у ребят у нас хорошая, все опытные. Получилось очень быстро зайти, закрепиться, зачистить данный населенный пункт», — рассказал командир штурмовой группы с позывным «Пчела».

В ходе боя подразделения морской пехоты ВСУ понесли значительные потери и бросили свои позиции. После зачистки зданий и подвалов, а также разминирования территории — наши штурмовики развернули российские флаги.