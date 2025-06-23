Без мужа и украшений: Хейли Бибер прогуливалась по Нью-Йорку без кольца

Фото: JUSTIN LANE/EPA/ТАСС

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Слухи о напряженных отношениях Джастина с женой ходят уже давно.

Жена певца Джастина Бибера Хейли во время отдыха в Нью-Йорке с подружками была замечена без обручального кольца. Об этом сообщает таблоид TMZ.

«Модель вышла в свет в Большом яблоке (Нью-Йорке. — Прим. ред.) без мужа и без своих украшений… На фотографиях она была одета в светло-коричневый плащ и подняла руку к лицу», — отметили в издании.

Подчеркивается, что Хейли вышла в свет без кольца дважды за один день.

Слухи о разводе знаменитостей ходят уже давно. Фанаты предполагают, что чувства Джастина к Селене Гомес до сих пор не остыли. Масла в огонь подливают и сами селебрити. Недавно Бибер признался в любви 17-летней актрисе Ариане Гринблатт, которая очень похожа на Гомес.

Бибер и Болдуин официально поженились в 2018 году. Однако личную жизнь короля поп-музыки уж никак нельзя назвать гладкой. С 2010 по 2012 год он встречался со певицей Селеной Гомес. Позже Бибер начал встречаться с моделью Хейли Болдуин. Однако в 2016-м знаменитости расстались, а в следующем году Джастин вновь начал встречаться с Гомес. В 2018 году певцы вновь разошлись уже окончательно. Летом того же года стало известно о помолвке Бибера и Болдуин. В 2024-м у них родился сын Джек Блюз Бибер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что певец Джастин Бибер опроверг слухи о расставании со своей женой, моделью Хейли Бибер. Он также поссорился с папарацци, которые застали его на пляже.