Спасатели Якутии полностью ликвидировали нефтяные пятна на реке Вилюй

Фото: Telegram/Официальный канал Службы спасения Республики Саха (Якутия)/spasykt

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Для устранения загрязнений специалисты использовали около 400 килограммов сорбента минерального происхождения.

Спасатели Якутии полностью ликвидировали нефтяные пятна, образовавшиеся после разлива нефтепродуктов на реке Вилюй. Об этом 23 июня сообщила региональная служба спасения в официальном Telegram-канале.

Специалисты завершили работы по устранению загрязнений. В настоящее время продолжается мониторинг состояния реки для предотвращения возможных последствий.

Для ликвидации разлива использовали около 400 килограммов сорбента минерального происхождения, не требующего обязательного сбора. По оценкам экспертов, ширина масляного пятна варьировалась от трех до 15 метров.