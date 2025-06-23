Армия обороны Израиля заявила о ракетном обстреле с территории Ирана
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Mamoun Wazwaz apaimages
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В ряде населенных пунктов объявлена воздушная тревога.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракет с территории Ирана. Об этом 23 июня сообщается в официальном Telegram-канале вооруженных сил.
Согласно заявлению, в настоящее время израильские силы противовоздушной обороны задействованы в отражении атаки и предпринимают меры по перехвату летящих снарядов.
«Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Защитные системы работают, чтобы перехватить угрозу», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Также сообщается, что в ряде районов Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. Подробности о возможных разрушениях или пострадавших пока не уточняются.
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