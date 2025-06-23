В Ростовской области после атаки БПЛА начался пожар на промышленном предприятии

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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По данным врио губернатора Юрия Слюсаря, пострадавших нет.

На промышленном предприятии Каменского района Ростовской произошло возгорание в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. На место оперативно выдвинулись силы МЧС.

«В результате атаки на промышленном предприятии Каменского района произошло возгорание», — отметил Слюсарь.

Также глава региона уточнил, что беспилотники были уничтожены в Миллеровском, Тарасовском, Боковском и Милютинском районах. По его словам, на территории северных районов Ростовской области продолжается отражение воздушной атаки.

Также Министерство обороны России 22 июня сообщило о нейтрализации семи украинских БПЛА над южными регионами России. Согласно сообщению ведомства, четыре дрона были сбиты над Волгоградской областью, два — в Астраханской и один — над Ростовской областью.

Ранее, писал 5-tv.ru, «Купол Донбасса» нейтрализовал 590 беспилотников ВСУ за неделю. Над Донецком и Макеевкой было перехвачено 224 дрона, над Горловкой — 366.