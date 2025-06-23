«Должен быть закрыт»: парламент Ирана поддержал перекрытие Ормузского пролива
Парламент Ирана одобрил решение о перекрытии Ормузского пролива
Фото: www.globallookpress.com/Iranian Army Office
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Через эту морскую артерию проходит около 40% всей нефти.
Парламент Ирана одобрил решение о перекрытии Ормузского пролива — одной из важнейших транспортных артерий мира. Член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари отметил, что окончательное решение остается за Советом безопасности страны. Об этом сообщает Press TV.
«Парламент пришел к выводу, что Ормузский пролив должен быть закрыт, но окончательное решение по этому поводу будет принято Советом национальной безопасности», — заявил политик.
Ранее перекрытие пролива допускали в МИДе Исламской Республики. Глава ведомства Аббас Арагчи заявил, что у властей Ирана после атаки США «лежат на столе все варианты».
В свою очередь Ормузский пролив является одной из важнейших транспортных артерий всего мира. Через него, по разным оценкам, проходят танкеры из стран Персидского залива, или же до 40% всей нефти мира. Его перекрытие приведет к резкому росту цен на нефтепродукты в Европе и США.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что израильские вооруженные силы в составе около 20 истребителей нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Ирана в Керманшахе и Хамедане.