В Краснодарском крае запретили посещение общественных мест с собаками

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Исключение сделано только для поводырей.

В Краснодарском крае вступил в силу запрет на посещение ряда общественных мест с собаками. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.

Согласно новому порядку, теперь владельцам собак запрещено заходить с питомцами в магазины, кафе и рестораны, медицинские учреждения, учреждения образования (включая школы и детские сады), а также в культурные организации. Исключение сделано только для собак-поводырей, сопровождающих людей с нарушениями зрения.

В департаменте уточнили, что мера направлена на обеспечение санитарной безопасности, а также комфорта всех посетителей общественных пространств. Владельцам домашних животных рекомендовано оставлять питомцев дома либо пользоваться специально оборудованными зонами.