«Около 20 истребителей»: ЦАХАЛ сообщил об ударе по военным объектам Ирана
ЦАХАЛ: 20 истребителей нанесли удары по военным объектам Ирана
Фото: Reuters/Majid Asgaripour
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Всего было выпущено более 30 боеприпасов.
Израильские вооруженные силы в составе около 20 истребителей нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Ирана в Керманшахе и Хамедане. Всего было выпущено более 30 боеприпасов. Об этом сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
«Некоторое время назад около 20 истребителей израильских ВВС нанесли разведывательные удары с использованием более 30 боеприпасов по военным объектам в Иране», — сообщило ведомство.
ЦАХАЛ отметил, что удары были нанесены по объектам военной инфраструктуры, которые предназначались для нанесения ущерба Израилю. К тому же атакам подверглись радиолокационные системы на западе Ирана в Керманшахе и Хамедане, а также пусковая установка ракет класса «земля-воздух» в Тегеране.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава Пентагона Пит Хегсет заявил об уничтожении ядерной программы Ирана.