На пороге ядерной войны: Небензя прокомментировал атаки США по Ирану

Фото: © РИА Новости/МИД РФ

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Дипломат подчеркнул, что Вашингтон возомнил себя «верховным судьей».

Мир окажется на грани ядерной войны, если атаки США по Ирану не прекратятся. Такое заявление сделал постоянный представитель России Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).

«Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупреждал, что удары по объектам иранской атомной инфраструктуры могут иметь абсолютно непредсказуемые последствия и создают огромную угрозу ядерной и физической ядерной безопасности не только в Исламской Республике, но и для региона и мира в целом», — заявил дипломат.

Небензя подчеркнул, что Вашингтон не волнуют радиологические угрозы, как и судьбы мирных жителей, включая женщин и детей, во всем регионе и даже за его пределами.

Также дипломат заявил, что США вслед за Израилем возомнили себя «верховным судьей», имеющим право вершить правосудие так, как ему вздумается. Нынешние действия Америки лишний раз указывают на то, что, по словам Небензи, ради сохранения гегемонии в мире Вашингтон готов на любые нарушения международного права.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев», целью которой было уничтожение ядерных объектов Ирана. В ответ на эти действия руководство Исламской Республики объявило о проведении операции «Правдивое обещание 3». Стороны продолжают обмениваться ударами до сих пор. Сообщается о большом количестве жертв среди мирного населения.

США долго не вмешивались в конфликт, однако 22 июня Дональд Трамп заявил об успешных атаках американских вооруженных сил по трем ядерным объектам Тегерана: в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Мария Захарова прокомментировала слова главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, заявив, что ракеты сегодня попали не только по ядерным объектам Ирана, но и в «стол переговоров».