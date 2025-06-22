«Плакали от счастья»: Виктория Боня поделилась видео со свадьбы Степаняна

Фото, видео: Zuma/TASS; Telegram/Виктория Боня/v_bonya; 5-tv.ru

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Музыкальную часть торжества обеспечили Тимати, Григорий Лепс и Брендон Стоун.

Шагор Степанян, которому 37 лет, женился на 18-летней модели Марии Мазановой. Торжество посетило множество представителей шоу-бизнеса. О том, как прошла свадьба, в своем Telegram-канале рассказала телеведущая и блогер Виктория Боня.

«Я вчера так хорошо погуляла, что сегодня еще прихожу в себя от этого классного праздника. Свадьба — это всегда трогательно. Мы плакали от счастья», — поделилась знаменитость.

Также селебрити опубликовала видео, на котором отец невестки танцует с дочерью медленный танец.

Шагор Степанян — сын строительного магната и совладельца ТЦ «Ереван Плаза» Геннадия Степаняна и модель Мария Мазанова не в первый раз гуляют на свадьбе. В прошлом году они обвенчались в армянской церкви, а после отпраздновали событие в одном из ресторанов Еревана. На этот раз пара пригласила заметно больше гостей.

За музыкальную часть вечера отвечали Тимати и Григорий Лепс. Также на торжестве выступил Брендон Стоун — грузинско-немецкий музыкальный продюсер, певец и композитор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что экс-муж Полины Гагариной, актер Петр Кислов, женился в третий раз. Его избранницей стала 24-летняя актриса Яна Зорина, ранее учившаяся у него актерскому мастерству.