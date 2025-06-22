Взрыв прогремел в церкви на востоке Дамаска
Фото: www.globallookpress.com/Monsef Memari
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
По предварительным данным, погибли и пострадали десятки человек.
В церкви Святого Ильи, расположенной в восточной части Дамаска, прогремел взрыв. Как сообщает Sham TV в своем Telegram-канале, инцидент произошел в районе Дувейла, где проживает преимущественно христианское население.
По информации источника, в здании неизвестные открыли огонь по прихожанам, после чего активировали взрывное устройство. В результате атаки есть жертвы и пострадавшие.
«В результате чего погибли и получили ранения десятки человек», — уточняется в сообщении.
Ответственность за теракт пока никто не взял.
В результате террористической атаки погибли более 20 человек. Об этом сообщил телеканал Syria TV в своем Telegram-канале.
«По предварительным данным, в результате теракта в церкви в Дувейле погибли более 20 человек», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что атаку совершили двое боевиков.
Ранее, писал 5-tv.ru, в Херсонской области задержали подозреваемого в подготовке теракта против местного чиновника.