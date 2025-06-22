Лавров: удар США по ядерным объектам в Иране стал новым витком эскалации

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Глава МИД России отметил, что этот шаг Вашингтона чреват непредсказуемыми последствиями.

Удар США по ядерным объектам в Иране стал новым витком эскалации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время разговора с венгерским министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

Российский дипломат подчеркнул, что данный шаг Вашингтона может повлечь за собой непредсказуемые последствия и уже нанес ущерб режиму ядерного нераспространения, а также региональной и глобальной безопасности.

«С российской стороны акцентировано, что нанесенный США ракетно-бомбовый удар по территории суверенного государства ознаменовал собой новый, опасный виток эскалации конфликта», — сообщили в МИД по итогам телефонного разговора, который состоялся по инициативе Будапешта.

В ночь на 13 июня Израиль нанес по ядерным и военным объектам Ирана боевые удары. Это произошло накануне шестого раунда переговоров США и Исламской Республики по ядерной сделке. В ответ к вечеру того же дня Иран выпустил беспилотные летательные аппараты и ракеты в сторону противника.

Трамп 22 июня сообщил об успешных атаках по ядерной инфраструктуре Исламской Республики. Удары были направлены на заводы в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США уничтожили ядерную программу Ирана в реузльтате атак по стране. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет на совместной с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил Штатов Дэном Кейном пресс-конференции.