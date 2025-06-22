Фото, видео: копирайт Пресс-служба Росгвардии

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Открыл мероприятие генерал-полковник Алексей Воробьев.

Сотрудники Росгвардии почтили память павших в годы ВОВ героев, приняв участие в мемориальной акции «Свеча памяти». Она посвящена Дню памяти и скорби. Мероприятие прошло 22 июня в столице у памятника «Воинам внутренних войск и Росгвардии».

Открыл его заместитель директора Росгвардии, генерал-полковник Алексей Воробьев.

«Сегодня у памятника „Воинам внутренних войск и Росгвардии“ мы вспоминаем о них, чтя бессмертный подвиг нашего народа, склоняя головы в память о тех, кто отдал жизнь за свободу родной земли. В эти памятные дни мы вспоминаем и всех участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга. Вечная им память!», — сказал генерал-полковник.

Мероприятие посетили генералы и офицеры центрального аппарата ведомства и военные. Память павших воинов также почтили члены общественных организаций.

Посетившие мероприятие возложили венок и цветы к памятнику «Воинам внутренних войск и Росгвардии». Алексей Воробьев, а также представители центрального аппарата Росгвардии возложили цветы к памятнику Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, бюстам генерала от инфантерии Евграфа Федотовича Комаровского и генерала армии Ивана Кирилловича Яковлева.

Международная акция «Свеча памяти» проводится с 2009 года. Участники проекта зажигают свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне и всех павших в боях за Родину. В первый раз проводилась в знак памяти жертв блокады Ленинграда, но затем получила общенациональный характер.