«Дышать тяжело»: площадь лесного пожара возле Атамановки в Забайкалье достигла 350 гектаров

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

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Люди самостоятельно начали эвакуироваться из своих домов.

Площадь лесного пожара у поселка Атамановка в Забайкальском крае выросла до 350 гектаров, сообщили в Telegram-канале МЧС.

К тушению крупного возгорания привлекли 152 человека. всего задействовано 26 единиц техники, в их числе — вертолет Ми-8, самолет Ил-76 и два борта Бе-200ЧС. Улицы Атамановки окутал плотный дым.

«Дышать тяжело. Люди уже самостоятельно начали эвакуироваться из своих домов», — рассказала «Известиям» местная жительница.

В МЧС заявили, что очаг возгорания расположен «в 2,6 км от населенного пункта, угрозы для жителей нет».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что весной в России пожары распространились на трех миллионах гектаров леса. Об этом «Известиям» сообщил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Иван Советников на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).