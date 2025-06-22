«Про дух и про память»: в Симферополе прошла акция к годовщине начала ВОВ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Крымский академический симфонический оркестр выступил с Седьмой симфонией Дмитрия Шостаковича возле мемориального комплекса «Концлагерь «Красный».

В Симферополе прошла акция в честь Дня памяти и скорби — годовщины начала Великой Отечественной войны (ВОВ). Возле мемориального комплекса «Концлагерь «Красный» Крымский академический симфонический оркестр выступил с седьмой симфонией Дмитрия Шостаковича. Кадры события попали в распоряжение 5-tv.ru.

«Это сложно, это важно. И я уверен, что у этого проекта все равно был свой зритель. Сегодня больше про дух, про настроение и про память. Мы постарались сегодня об этом сказать», — рассказал генеральный директор АНО «Телерадиокомпания «Крым» Вадим Первых.

Днем ранее в регионе прошли церемонии возложения цветов, зажжения свечей и лампад. К мероприятию в Симферополе у монумента Неизвестному солдату присоединились глава Республики Крым Сергей Аксенов, первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков, председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк и представители других ведомств региона.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские военнослужащие в годовщину начала ВОВ почтили память советских солдат в Донецкой Народной Республике. Они возложили венки к мемориалам.