«Священный день»: в Берлине почтили память советских солдат

В Берлине возложили цветы у мемориала в честь Дня памяти и скорби

Фото, видео: 5-tv.ru

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Посол Сергей Нечаев принял участие в церемонии возложения цветов у Мемориала павшим советским воинам в Тиргартене.

В берлинском Тиргартене прошла церемония возложения цветов у Мемориала павшим советским воинам. Мероприятие состоялось в честь Дня памяти и скорби. В нем принял участие посол России в Германии Сергей Нечаев.

«22 июня для нас священный день. Именно в этот день в 1941 году началась агрессия фашистской Германии против советского народа — без объявления войны. СССР потерял в этой войне 27 миллионов человек. Мы этого никогда не забудем», — рассказал дипломат в беседе с 5-tv.ru.

Нечаев отметил, что уважение к памяти советских солдат необходимо передать следующим поколениям. Он добавил, что испытывает гордость за то, что в этот знаменательный день у мемориала находятся школьники, которые патриотически настроены и имеют крепкую гражданскую позицию.

Нечаев поделился, что пришедшие на мероприятие вспоминают и бойцов, которые сейчас находятся на фронте специальной военной операции (СВО). Также посол пожелал российским военнослужащим безоговорочной победы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби.