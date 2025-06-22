В МИД РФ осудили атаки США по ядерным объектам в Иране

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Москва ожидает четкой реакции МАГАТЭ.

Россия решительно осуждает атаки США по ядерным объектам в Иране. Об этом заявили в МИД РФ.

Совет Безопасности ООН обязан отреагировать на американские удары по территории Ирана, добавили в ведомстве. В МИД России отметили, что безответственное решение США бомбардировать Иран грубо нарушает Устав ООН.

Нападение на иранские ядерные объекты нанесло ущерб режиму ядерного нераспространения, Москва ожидает четкой реакции МАГАТЭ, сообщили в МИД РФ.

Особую тревогу, как отметили в ведомстве, вызывает тот факт, что удары осуществила страна-член Совбеза ООН.

В ночь на 13 июня израильская сторона начала массированные атаки по военным и ядерным объектам Израиля. Это произошло накануне шестого раунда переговоров США и Исламской Республики по ядерной сделке. Вечером того же дня Иран ответил боевым ударом по противнику.

США 22 июня в очередной раз вмешались в противостояние Израиля и Ирана, нанеся удары по Тегерану. По словам президента Америки Дональда Трампа, бомбардировкам подверглись три ядерных объекта: в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский лидер в ходе обращения к нации заявил об успешно проведенной операции.

После этого армия Израиля сообщила о пуске ракет из Ирана на фоне ударов США по его ядерным объектам, израильские ПВО работают над их перехватом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЦАХАЛ заявили о серии атак по военным целям в Иране.