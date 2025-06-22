Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По словам пресс-секретаря президента РФ, для их возвращения в конструктивное русло потребуется время.

Отношениям России и США был нанесен большой ущерб. Для их восстановления и возвращения в конструктивное русло будет мало одной ночи, на это потребуется время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Песков прокомментировал решение Штатов отменить раунд переговоров с Россией по устранению «взаимных раздражителей».

«Инерционность в наших двусторонних отношениях очень большая. Ущерб, который был нанесен двусторонним отношениям, тоже очень большой. Поэтому процесс их выправления, возвращения в нормальное конструктивное русло займет время, сделать это за одну ночь не удастся», — поделился он.

Песков заявил 19 июня, что новая встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа необходима для закрепления результатов, полученных в ходе напряженной работы. Однако, как отметил пресс-секретарь, пока говорить о достигнутом рано, смысла проводить переговоры нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что доверять киевскому режиму в переговорах нельзя. Такое мнение высказал Дмитрий Песков.