Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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ВСУ за сутки в зоне спецоперации потеряли более 1 355 боевиков.

Российские военные освободили населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудова в ДНР, сообщило Минобороны РФ.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Петровское Харьковской области», — сообщает ведомство.

ВСУ потеряли за сутки в зоне спецоперации более 1 355 боевиков, добавили в Минобороны.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.



