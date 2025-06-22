Все в порядке: МАГАТЭ не зафиксировало радиационных утечек после ударов США по Ирану

МАГАТЭ не зафиксировало радиационных утечек после ударов США по Ирану

Фото: www.globallookpress.com/Albert Koshelev

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Бомбардировкам подверглись три ядерных объекта — в Фордо, Натанзе и Исфахане.

После ударов США по ядерным объектам Ирана увеличение уровня радиации не замечено. Об этом заявляет Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X.

«В результате атак на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, МАГАТЭ подтверждает, что на данный момент не зафиксировано повышения уровня радиации за пределами этих объектов», — говорится в публикации.

Также в МАГАТЭ заявили, что при поступлении новой информации они предоставят дополнительную оценку ситуации.

Как известно, США 22 июня в очередной раз вмешались в противостояние Израиля и Ирана, нанеся удары по Тегерану. По словам президента Америки Дональда Трампа, бомбардировкам подверглись три ядерных объекта: в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский лидер в ходе обращения к нации заявил об успешно проведенной операции.

После этого армия Израиля сообщила о пуске ракет из Ирана на фоне ударов США по его ядерным объектам, израильские ПВО работают над их перехватом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иран на фоне действий США запустил ракеты в сторону Израиля. Уже известно как минимум о 11 пострадавших.