Фото: www.globallookpress.com/Saeed Qaq

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Минимум 11 человек пострадали.

Армия Израиля сообщила о пуске ракет из Ирана на фоне ударов США по его ядерным объектам, израильские ПВО работают над их перехватом. Минимум 11 человек пострадали, сообщили врачи.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что США нарушили устав Организации Объединенных Наций (ООН), а также международное право атаковав ядерные объекты страны.

«Нападение США на ядерные объекты Ирана возмутительно и будет иметь далеко идущие последствия», — добавил дипломат.

По его словам, теперь Тегеран имеет право предпринять все варианты для защиты своей страны. Также сообщается, что после нанесения ударов США по ядерным объектам Ирана исламская республика потребовала срочно провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

На данный момент не зафиксировано повышения уровня радиации за пределами ядерных объектов в Иране на фоне ударов США, сообщили в МАГАТЭ.

Этой ночью военно-воздушные силы США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана. В ответ на эти действия Тегеран запустил ракеты в сторону Израиля. Сейчас ПВО страны работает над их перехватом.

Израиль начал массированную атаку против Ирана в ночь на 13 июня. Операция получила кодовое название «Восходящий лев». Ее основная цель — поражение ядерных объектов Исламской Республики. От израильских ударов погибли ключевые военные фигуры страны, а также ряд ученых. Сообщается о сотнях пострадавших мирных жителей.

В ответ на эти действия Тегеран начал операцию «Правдивое обещание 3». Иранская армия выпустила десятки ракет в сторону Израиля. Удары пришлись по нескольким городам.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ООН удары США по Ирану назвали прямой угрозой для всего мира.