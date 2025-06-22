В ООН удары США по Ирану назвали прямой угрозой для всего мира
Фото: www.globallookpress.com/Lian Yi
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Отсутствие контроля за ситуацией может повлечь катастрофические последствия.
Атака со стороны США по ядерным объектам в Иране представляет угрозу для международного миропорядка и общей безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем блоге в соцсети.
«Я серьезно встревожен применением силы Соединенными Штатами против Ирана сегодня. Это опасная эскалация в регионе <…> и прямая угроза международному миру и безопасности», — подчеркнул он.
По мнению Гуттериша, в случае, если конфликт станет бесконтрольным, ситуация может повлечь за собой катастрофические последствия как для мирных жителей региона, так и для всего человечества.
Ранее, писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп заявил об успешных ударах США по Ирану. Всего, по его словам, три ядерных иранских объекта подверглись атакам — в Фордо, Натанзе и Исфахане.
До этого лидер Ирана Масуд Пезешкиан выразил готовность к переговорам по атому и исключил отказ от ядерной программы. Это глава государства обсудил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном.