В ООН удары США по Ирану назвали прямой угрозой для всего мира

Фото: www.globallookpress.com/Lian Yi

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Отсутствие контроля за ситуацией может повлечь катастрофические последствия.

Атака со стороны США по ядерным объектам в Иране представляет угрозу для международного миропорядка и общей безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем блоге в соцсети.

«Я серьезно встревожен применением силы Соединенными Штатами против Ирана сегодня. Это опасная эскалация в регионе <…> и прямая угроза международному миру и безопасности», — подчеркнул он.

По мнению Гуттериша, в случае, если конфликт станет бесконтрольным, ситуация может повлечь за собой катастрофические последствия как для мирных жителей региона, так и для всего человечества.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп заявил об успешных ударах США по Ирану. Всего, по его словам, три ядерных иранских объекта подверглись атакам — в Фордо, Натанзе и Исфахане.

До этого лидер Ирана Масуд Пезешкиан выразил готовность к переговорам по атому и исключил отказ от ядерной программы. Это глава государства обсудил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном.