«Завтра была война…»: на Мамаевом кургане прошла памятная акция

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Брага

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Участники мероприятия почтили минутой молчания память защитников Отечества.

Памятная акция, приуроченная к началу Великой Отечественной войны, состоялась на Мамаевом кургане. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

С зажженными свечами участники акции подошли к скульптуре «Родина-мать зовет». Жители города смогли возложить цветы к Вечному огню и почтить память защитников Отечества и погибших в годы Великой Отечественной войны мирных жителей минутой молчания.

В мероприятии приняли участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, руководители правоохранительных органов и силовых ведомств, кадеты, а также курсанты Волгоградской академии МВД России и участники смены спортивно-патриотического лагеря «Авангард». Общее число посетивших событие — около 1,5 тысячи человек.

На протяжении акции велась видеоинсталляция. Под светозвуковую постановку играли песни военных лет.

Патриотическое мероприятие у монумента традиционно проходит в ночь с 21 на 22 июня, начиная с 2012 года.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин во время форума в Волгограде призвал помешать возрождению нацизма.