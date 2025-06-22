Голос за кадром, душа на сцене: ушла Валентина Талызина

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Прощание с актрисой состоится 24 июня в театре Моссовета, где она служила более 50 лет.

Пришла печальная новость — 21 июня умерла народная артистка РСФСР Валентина Талызина, посвятившая всю свою жизнь театру и кино. А еще она главный новогодний голос страны: в «Иронии судьбы» она не только сыграла подругу Нади, но и озвучила персонажа Барбары Брыльской, у которой был сильный польский акцент.

Валентина Илларионовна преданно служила театру Моссовета, и ее охотно приглашали в кино. Как отмечали критики, Талызиной приходилось порой играть не самые симпатичные роли, пусть эпизодические, однако ей удавалось создавать такой образ, что зрители без памяти влюблялись. Прощание с народной артисткой РСФСР пройдет 24 июня в ее родном театре имени Моссовета.

Свой день рождения Валентина Талызина отмечала так — на сцене, премьерой спектакля в родном театре Моссовета, где прослужила больше полувека.

«Я три года не выходила перед зрителем. Вот это подарок», — сказала Валентина Талызина.

Прямолинейная сибирячка, она с юности мечтала о кино. Но поступила на экономический факультет у себя в Омске. И только после второго курса все бросила, поехала в Москву, в ГИТИС. Прием тогда уже закончился, но по какой-то счастливой случайности в коридоре встретила ректора и напросилась на прослушивание. Там же познакомилась с народным артистом России, режиссером Романом Виктюком, они сразу подружились. И это он, став режиссером театра Моссовета, дал ей первую главную роль сотрудницы газеты, страдающей от несчастной любви.

Но это театр, в кино к тому времени она шесть лет безуспешно ходила на пробы. Зато первую главную роль на экране ей предложил сам народный артист СССР, режиссер Эльдар Рязанов.

После выхода фильма Талызину начали узнавать на улице. Режиссеры тоже стали что-то предлагать, но в основном эпизоды. Пожалуй, самой известной ее звездной эпизодической ролью стала одна из подруг Нади в «Иронии судьбы».

В этой ленте она не только сыграла, но и озвучила саму Надю. Рязанов прослушал десятки актрис, но только голос Талызиной совпадал с тембром Пугачевой и с внешностью Барбары Брыльской. Свой голос она подарила и маме из Простоквашино.

А на съемках фильма «Иванов катер» режиссер Марк Осепьян потребовал, чтобы главные герои показали зрителю настоящую любовь. И Талызина с актером Юрием Орловым по-настоящему влюбились друг в друга.

Только оба были несвободны. А вернувшись домой, Талызина узнала, что у мужа есть другая. Брак с художником Леонидом Непомнящим сохранить не удалось. Она потом долго боролась с депрессией, даже легла в больницу. Замуж больше так и не вышла. В творческой биографии тоже наступило затишье — ролей долго не предлагали. Но Талызина не просто собралась. В 2019 году она помогла организовать в Москве выставку картин.