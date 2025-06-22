С начала года число дорожных аварий с участием питбайкеров в России выросло на 25%

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

С начала года число дорожных аварий с их участием в России выросло на 25%.

Государственная дума задумалась о вечном, если быть точным — о первой древнейшей профессии. Если быть еще точнее — об эскортницах. Идея ожидаемая — запретить это непотребство. По крайней мере, его популяризацию.

Как узнали «Известия», в недрах Комитета по информполитике, технологиям и связи готовят поправки в кодекс об административных правонарушениях. Конкретно в статью 6.21, ту, где прописано наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений*, смены пола* и чайлдфри — отказа от детей. Ведь эскорт — это тоже не то, чему надо учить детей, и под красивым французским словом скрывается не что иное, как проституция.

И вроде логично, но есть нюансы. Странно, что депутаты пытаются бороться с последствиями, а не с первопричиной. В России нет юридического определения, что такое «эскорт», потому что это не было проблемой. Во-вторых, в предлагаемой статье КоАП (6.21) описаны «нетрадиционные» формы отношений, а эскорт как раз «классика» — античные гетеры, японские гейши, куртизанки и фаворитки. Эти «профессии» появились раньше, чем профессия депутата. В-третьих, если уж речь о замаскированной проституции, то логичнее расширить «эскортом» статьи про это административного (6.11 и 6.12) или даже Уголовного Кодекса (ст 240 УК РФ), где как раз все написано. А то получится нелогично: проституцией заниматься нельзя и поощрять это нельзя, а эскортом заниматься, получается можно, но молча.

Может, слово нерусское слух режет? Так можно заменить! Словарь Даля содержит много синонимов: «енда», «содержанка» «полюбовница», «матруха». Импортозаместить есть чем. Так образ померкнет и станет менее притягательным для молодежи, о которой заботятся депутаты.

Кроме эскортниц народным избранникам не дают покоя еще питбайкеры. Это, как правило, подростки, которые рассекают по городам на спортивных мотоциклах, пользуясь лазейкой в законе. Несмотря на то, что это довольно мощная техника, по документам это «спортинвентарь», как велосипед. Или воланчик для бадминтона.

Питбайки становятся все популярнее — продажи растут кратно, а вместе с ними и аварии. В том числе со смертельным исходом. Уже под сотню в год. Бороться с новым дорожным бедствием хотят снова методом запрещения, только не определились еще, чего именно — самих аппаратов или возможности управления ими без прав. Тему продолжил корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

Оренбург. Пешеходная улица. Сергиев-Посад. Стритрейсер сбивает ребенка. Ездить по городу запрещено, но и остановить их практически невозможно.

Четырнадцатилетний подросток покупает в магазине байк, его возраст никого не интересует. И какими могут быть последствия — тоже.

Такая же история было десять лет назад, когда пневматическое оружие тоже продавали наряду с гантелями и теннисными ракетками. Пока не приняли соответствующий закон. Теперь на очереди питбайки.

Шестнадцатилетняя Вика с другом решили прокатиться по поселку и на полном ходу влетели в проезжающую мимо машину. Вика была без шлема. Она погибла.

Такой футбольный мяч лишил жизни шестнадцатилетнюю Вику. Они с другом решили прокатиться по поселку и на полном ходу влетели в проезжающую мимо машину.

«Он разрешил ей сесть, как пассажиру. Шлем у него был только один, он был на нем. Она не сломала себе ничего вообще, на ней не было ни царапинки. Лишь вот голова. Мальчик, можно сказать, отделалась легким испугом», — сказала Татьяна Мацута, мама погибшей девочки.

«Многие дети, где они гоняют, соревнуются на дорогах общего пользования, попадают в аварии, сталкиваются с автомобилями ну и погибают», — сказал Павел Виноградов, создатель мотоклуба «Питбайк 24».

Продажи питбайков с начала этого года выросли в три раза. Все просто: для летних покатушек аппарат вполне себе мощный, но его не надо регистрировать в ГИБДД, иметь водительское удостоверение и оформлять документы. Да и стоит он в десять раз дешевле мотоцикла.

В России эпидемия питбайков. Подростки представляют себя крутыми гонщиками, на как бы облегченной версии мотоцикла, но за внешней крутизной скрывается реальная опасность. Такого «малыша» при весе в семьдесят килограммов на скорости сто километров в час удержать довольно сложно. А тем более неопытному питбайкеру.

Устраиваем тест-драйв. В гонке против 400-кубового дорожного мотоцикла — 125-кубовый питбайк мгновенно вырывается вперед. Благодаря легкости и мягкой подвеске он непринужденно преодолевает бездорожье, однако на асфальте его преимущества исчезают: управляемость резко снижается, что значительно повышает риск аварии.

Также здесь стоит добавить: у питбайка не предусмотрены световые приборы, нет поворотников и зеркал заднего вида, то есть на трассу выезд категорически запрещен.

С начала года число дорожных аварий с участием питбайкеров в России выросло на 25%. Только за май зафиксировано 383 ДТП, семь из них — с летальным исходом.

С сотрудниками ДПС выезжаем на рейд, и сразу по пути встречаются питбайкеры. Это целая семья: папа, сын и мама.

Первым едет двенадцатилетний ребенок. О его экипировке родители позаботились, но о том, что дорога к поселку тоже является проезжей частью, видимо забыли.

Практически сразу вызвали группу поддержки и вели себя не адекватно.

А вот еще случай. Сотрудники ГИБДД увозят байк малолетнего любителя скорости на штрафстоянку. Родители негодуют.

Питбайк — это не игрушка, а серьезный спортивный мотоцикл, требующий навыков, опыта и повышенной осторожности. Управление им связано с риском и подразумевает ответственность. Даже если он куплен в магазине спортивного инвентаря.

«Ну какой спортивный инвентарь может развивать скорость до ста километров в час, и достаточно серьезные травмы — это скелетная травма, переломы костей. Это и черепно-мозговые травмы», — сказал Игорь Кустышев, главный врач Республиканской клинической больницы.

Этот автосервис заполнен питбайками. Каждый хочет выжать из своего мотора максимум, хочется больше скорости! Например, здесь могут расточить 125-кубовый двигатель до 140 кубов, и все это всего за 45 тысяч рублей.

Экипировка - отдельная статья, с нее порой и начинается интерес к мотокросу. Яркий шлем, красивая форма, специальная обувь, защита. Сразу представляется эдакий крутой стритрейсер. Остается только сесть на байк и покорить мир. Но! Для начала все же не мешало бы обучится навыкам вождения.

И так же аккуратно и не спеша принимаются нормативы об узаконивании питбайков. И пока они не вступят в силу, подростки будут покупать мотобайки, как спортивный инвентарь.

«Весь вопрос, чтобы данный объект законодательно признали транспортным средством. Вот и все», — сказал Станислав Сазонов, юрист.

А пока действует правило: не пойман — не вор.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России