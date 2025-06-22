На те же грабли: зачем Вашингтону война Израиля и Ирана

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В ночь на 22 июня США открыто вступили в конфликт между странами — военно-воздушные силы и флот нанесли удар по ключевым объектам иранской ядерной программы.

Зона СВО, к сожалению не единственное место на планете, где гибнут журналисты — 70% жертв среди сотрудников СМИ пришлось в прошлом году на конфликт вокруг сектора Газа.

С новым обострением на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем СМИ снова под ударом. ЦАХАЛ в минувший вторник разбомбил штаб-квартиру иранской государственной телерадиокомпании. Вряд ли это было «случайное попадание». Как и ответ Ирана по офисам IT-компаний в Беэр-Шеве. Взаимные удары продолжаются вторую неделю.

С подробностями к этому часу — корреспондент «Известий» Никита Кулюхин из Израиля и Малик Абеда — корреспондент Al Mayadeen — из Ирана.

«Мы сейчас в Тегеране. И сейчас редкий случай, когда здесь в столице относительно спокойно во всех районах, улицах и площадях. Не звучат сигналы воздушной тревоги, не видно пламени от пожаров, не слышно сирен скорой помощи. Я стою на площади Энкелааб в самом центре Тегерана.

Буквально накануне здесь после пятничной молитвы прошел массовый митинг в знак осуждения действий израильской армии. Иранские вооруженные силы ощутимо бьют в ответ на агрессию Израиля. По данным иранских СМИ, целями становятся, в первую очередь, объекты, связанные с обеспечением кибербезопасности, правительственные и военные учреждения Израиля.

Всю минувшую ночь противник вел активный огонь. Были нанесены удары по ряду районов на севере и северо-востоке Тегерана, но, по предварительным данным, бьют ракетами и беспилотниками. Под ударами помимо Тегерана — также города Исфахан, Мешхед, это на северо-востоке страны, и Решт на севере», — рассказал Малик Абеда.

«Я нахожусь сейчас в одном из самых популярных районов Тель-Авива. Он полностью уничтожен. Израиль говорит с другой стороны, что он целится только на военные цели, на программу разработки ядерного оружия Ирана и также на ученых и на командиров армии власти. Иран целится по всему Израилю в жилые районы, в жилые дома, в места работы людей, в торговые центры, в общественные места.

Израиль ждет помощи от Америки, потому что Израиль понимает, что только если Америка вмешается, можно будет полностью уничтожить ядерную программу Ирана. Часть этой программы спрятана в таких сайтах, как Фортод, которые находятся примерно в ста метрах под землей», — рассказал Кулюхин.

Что показала прошедшая неделя, что Иран после действительно чувствительных первых ударов Израиля оправился, начал атаковать в ответ, что система ПВО Израиля, в том числе широко распиаренный «Железный Купол». не справляются. И американская помощь — а в защите израильского неба задействованы и системы ПВО, и авиация — не так уже и эффективна. Вместе с тем и Тегеран пропускает удары, в столице страны ежедневно гремят взрывы и воют сирены воздушной тревоги. И вот то ли от отчания, то ли искренне поверив в то, что можно сейчас «дожать» Тегеран, Вашингтон поставил ультиматум — либо капитуляция и сворачивание всей ядерной программы вообще, либо… А вот либо «что»? Не прозвучало. Бомбить будут сильнее? Начнут наземную операцию? Мы, кажется, до конца не осознаем, что сейчас происходит на Ближнем Востоке.

Израиль и так уже бьет по ядерным объектам Ирана, помимо прочих, конечно. Но сам факт. Кто-то считает это нормальным? Кто-то считает допустимым подвергнуть регион и весь мир опасности второго Чернобыля?

А когда собственная разведка говорит Трампу, что это не так, он не верит. Так что, разведка такая слабая? Или отношение к ее докладам несерьезное?

Возможно и то, и другое. Прелюбопытное вышло интервью с Тедом Крузом, сенатором от Техаса, который поддерживает ультиматум Трапма к Ирану и готов бомбить.

«Сколько людей живет в Иране, кстати?» — поинтересовался американский журналист Такер Карлсон у сенатора от штата Техас Теда Круза.

«Я не знаю численность населения», — ответил Круз.

— Вы не знаете численность населения страны, режим которой вы пытаетесь свергнуть?

— Сколько людей живет в Иране?

— 99 миллионов.

— Хорошо.

— Как вы могли этого не знать?

— Я не сижу и не запоминаю таблицы численности населения.

— Ну это относится к делу, потому что вы призываете к свержению правительства.

— Почему это относится, будь то 90 миллионов, или 80 миллионов, или 100 миллионов, почему?

— Потому что если вы ничего не знаете о стране…

— Я не сказал, что ничего не знаю.

— Хорошо, этнический состав Ирана?

— Они персы и преимущественно шииты.

— Вы ничего не знаете об Иране.

— Да, я не эксперт Такера Карлсона по Ирану.

— Вы — сенатор, который призывает свергнуть правительство, и вы тот, кто ничего не знает об этой стране.

Круз долгие годы был сторонником как раз «ядерной сделки» с Ираном и критиковал Обаму в свое время за его агрессию в адрес исламской республики. Но как развернулся на 180%! И не он один. Тот же Трамп, который вроде как готов уже отправить войска бомбить — он же раньше упрекал демократов, в том числе Обаму, когда он был президентом, за то что тот хочет развязать войну с Ираном, чтобы скрыть экономические и политические провалы дома.

В 2011 том упрекал, потом в 2013-м… Потом стал президентом и отменил ядерную сделку, которую такой «нехороший Обама» попытался заключить. А он ее «отменил». А теперь и вовсе стал Обамой. И что теперь? Корреспондент «Известий» Александр Морозов погрузился в тему.

Израиль решает действовать в одиночку. Это ответ Ирана на атаку по ядерному реактору в районе города Арак. Вот так сейчас выглядит защитный купол. Формально именно из-за претензий Израиля к ядерной программе Ирана началось переформатирование ближнего востока.

Ирано-израильский конфликт обнажил крушение традиционных союзов. С одной стороны, Израиль осудили все соседи. Даже Пакистан, с котором в прошлом году Иран вел боевые действия. При этом никто на помощь Ирану посылать свои войска не спешит. Например, Ливан ввязываться в новую битву, после разгрома «Хезболлы» не собирается. Сирия хранит хрупкий суверенитет. А Египет озабочен безопасностью своей главной экономической артерии — Суэцским каналом. Сейчас все ждут, что будет делать главный союзник Израиля.

По всем внешним признакам сейчас Израиль — это агрессор, начавший вооруженную фазу ударом по иранским командным пунктам и руководству КСИР. Израильтяне отзеркалили тактику ХАМАС. Сокрушительные тактические удары, эффект внезапности, плюс разведданные. Но в одиночку силовым путем, при помощи авиации и ракет Израиль справиться с Ираном не может. Нужна масштабная наземная операция, но она по силам только США.

«Это может окончательно разрушить главную потенцию внешнеполитического курса Дональда Трампа о том, что он глобальный миротворец», — заявил старший преподаватель кафедры Института востоковедения РАН факультета мировой экономики и мировой политики Григорий Лукьянов.

Для убедительности США перебросили часть своих военных самолетов и кораблей с баз на Ближнем Востоке. Американцы отправили к берегам Израиля авианосец «Джеральд Форд». И это при том, что недавно разведка США проинформировала сенаторов об отсутствии доказательств работы Ирана над созданием ядерного оружия.

«По сути, наш президент игнорирует все разведданные», — заявил заместитель главы сенатского комитета по разведке США Марк Уорнер.

Еще в 1990-е, когда Биньямин Нетаньяху впервые пришел к власти, для американского руководства не было секретом стремление Нетаньяху конфликтовать с Тегераном, а ядерная программа Ирана стала для этого хорошим поводом.

«Господин Нетаньяху давно хотел воевать с Ираном, потому что таким образом он мог бы остаться у власти навсегда», - заявлял бывший президент США Билл Клинтон.

Даже генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил журналистам, что они искали ядерную ракету в Иране, как могли.

«Мы не нашли никаких доказательств систематических усилий Ирана по разработке ядерного оружия», - заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Может, поверил Нетаньяху? Он уже лет десять повторяет одно и то же. Явное дежавю. Только вместо телеэфира — зал заседания совбеза ООН. Вместо премьер-министра Израиля — госсекретарь США.

Эта пробирка с белым порошком, как потом выяснилось, — то ли тальком, то ли вообще сахаром- стала поводом для вторжения в Ирак. Оружия массового поражения совсем не нашли, но это было уже не важно… пробирка сыграла свою роль.

«Всем досталось в Афганистане. Проведя там 20 лет, мы даже не сообщили нашим союзникам по НАТО, что оттуда сбегаем. Они продали все так же, как продали войну во Вьетнаме», — заявил управляющий директор инвестиционной компании Чарльз Ортелл.

Но такое чувство, что американцы на своих ошибках не учатся и снова хотят наступить на те же грабли в очередной раз. Только сейчас будет хорошо вооруженный противник, у которого чего только нет в арсенале. Преимущество Ирана — это многомилионная армия, ракеты и огромный парк различных дронов. Изматывать Израиль Иран может долго.

«Проблем бы не было, если бы у Израиля не было ядерной программы. Но достоверно известно, что у Израиля есть ядерный арсенал, оцениваемый в 200–400 боеголовок», — заявил бывший агент ЦРУ Майкл Харрис.

При этом война экономике Израиля влетает в копеечку. Сто тысяч долларов за выстрел самой совершенной ПРО в мире по дешевым иранским ракетам и беспилотникам, которые Иран выпускает сотнями за одну атаку. Миллионы долларов буквально улетают в небо.

«Со стороны Нетаньяху начинать активные военные действия, не имея сухопутных войск в достаточном количестве для того, чтобы зайти на территорию Ирана или хотя бы провести локальную военную операцию в отношении Тегерана и в окрестности, — это в чистом виде самоубийственная авантюра», — считает доктор политиеских наук Андрей Манойло.

Поставки нефти и сейчас остается главной статьей доходов в Иране. Но власти страны грозят заблокировать движение судов в Ормузском проливе. Это главный маршрут экспорта нефти из Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака, Арабских Эмиратов и самого Ирана. Сейчас там наблюдаются помехи с геологией. В узком, как бутылочное горлышко, проливе корабли без навигации теряются между двух берегов. И сталкиваются.

Так случилось на этой неделе. Одно из судов было загружено двумя миллионами баррелей иракской нефти. От мощного удара танкер загорелся. Устроить там пробку из кораблей — дело не сложное, даже ракеты не нужны. Тут же взлетят цены на нефть и газ. Подобное уже было, когда в Суэцком канале из-за просчетов судно село на мель и перекрыло поставки по всем миру.

«Ормузский пролив важен для мировой экономики, потому что примерно 20-25% всей нефти и нефтепродуктов на танкерах проходит именно через этот пролив, а также до 30% всего СПГ», — заявил младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН,

Пока единственный результат схватки — хаос. Ирано-Израильский конфликт выходит из-под рационального контроля. Личная агония Нетаньяху, фанатизм иранских лидеров и наличие ядерного потенциала у каждой стороны создают гремучую смесь с высоким риском катастрофы.