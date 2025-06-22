Белые ночи и «Алые паруса»: Мариуполь отметил выпускной по петербургской традиции

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Праздник прошел с музыкальным и световым шоу.

Сегодня особый день — летнее солнцестояние, когда дающая тепло и свет звезда над горизонтом находилась на максимальной высоте. Другими словами, это и есть начало астрономического лета. Сегодня самый длинный день, самая короткая ночь. Причем продолжительность ее зависит от географической широты. За Северным полярным кругом солнце вовсе не заходит. А в Петербурге — пик белых ночей. Во время летнего солнцестояния во многих культурах мира отмечаются праздники, связанные с солнцем, природой, плодородием и переходом к новому этапу года. И к новому этапу жизни.

Во многих городах России уже этим вечером проходят выпускные — равнение, как всегда, на военных, они первыми начинают череду этих трогательных и одновременно торжественных мероприятий. Вчерашние курсанты по-особенному серьезны и солидны.

Уникальным получился вечер в Мариуполе, где прошел главный праздник выпускников Донецкой Народной Республики. В четвертый раз уже это стало традицией в формате «Алые Паруса». Для вчерашних школьников подготовили красивое световое и музыкальное шоу. Организаторы мероприятия — Пятый канал, Акционерный Банк «РОССИЯ» и Фонд помощи детям Донбасса. Кульминация праздника — появление яхты «Ассоль» под алыми парусами. Все как в городе-побратиме Мариуполя Петербурге, где придумали этот формат еще в далеком 1968 году.

В Северную столицу также приглашены 520 мариупольских школьников. Петербургские «Алые Паруса» пройдут ровно через неделю, 28 июня.

Праздник выпускников «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала