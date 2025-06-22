«Шестерка с плюсом»: саммит в Канаде завершился без итогового заявления

Фото, видео: Reuters/Amber Bracken; 5-tv.ru

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Дональд Трамп покинул встречу до ее окончания, официально — из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Как оказалось, в Киеве тоже внимательно следили за событиями на Петербургском экономическом форуме, но как будто только по радио или по текстовой трансляции. Потому что иначе призывы главы украинского МИД еще сильнее изолировать Россию вызывают, мягко говоря, удивление. Он что, не видел, сколько гостей приехало на форум?

Западные спонсоры при этом попытались оказать дипломатическую поддержку Киеву, позвали президента Украины Владимира Зеленского на саммит «Большой семерки». Но, ей-богу, лучше бы этого не делали.

Ну, или хотя бы британского премьера Кира Стармера не звали бы, за него было просто стыдно. Ну, ладно он угодничал перед президентом США Дональдом Трампом, чуть не ползал, в конце концов нагнулся за бумагами по новой торговой сделке. Британии она важнее, чем Штатам. Но это же саммит Большой, так сказать, семерки! Что ж вы так, сэр! И какое отношение к союзникам? Даже как выглядит новый президент Южной Кореи не удосужился узнать, жал руку и пытался сфотографироваться с переводчиком, пока настоящий корейский президент стоял в сторонке.

Хотя, с другой стороны, что мы удивляемся, это ведь вполне в новоанглийском стиле. Ну, мы же помним нелепые полеты Бориса Джонсона, зажигательные танцы Терезы Мэй, комичные покатушки на танке Лиз Трасс. В общем, не везет Британии с премьерами.

Но вернемся на саммит «Большой семерки», хотя ее впору называть после этой встречи в Канаде «шестеркой с плюсом». Вот, все наглядно — найдите, как говорится, отличия. Был Трамп и нет Трампа, а вместо него на том же стуле Зеленский — и за столом, и на общем фото по левую руку от канадского премьера. По правую все от того же Стармера. А тот и глазом не повел. Интересно, хоть заметил, что у него «сосед» поменялся?

Шучу, конечно. Заметил, это же не южнокореец. По официальной версии — Трамп преждевременно покинул саммит из-за обострения на Ближнем Востоке, по неофициальной — не хотел встречаться с Зеленским, который приехал специально ради Трампа, но оказался не нужен. Встреча в принципе завершилась ничем — не было принято никакого итогового документа, хотя планировали осудить Россию в очередной раз.

Напротив, Трамп выразил сожаление, что России нет больше за их общим столом.

Округ Кананаскис, где проходила встреча, исконно индейская территория, куда белые завоеватели пришли с огнем и бусами. Вот такой уровень общения сейчас предлагается Америкой остальным государствам даже «Большой семерки».

Вышел самый дорогой в истории маскарад. Без смысла, без результата, без перспективы. Но ярко. Добро пожаловать в новый мир.