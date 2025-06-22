«Замораживается» или «остывает»? Что происходит с экономикой РФ

Фото, видео: 5-tv.ru

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На ПМЭФ-2025 ответственные за финансы и развитие страны принимали серьезные решения.

С каждым годом на Петербургский форум приезжает все больше гостей. Планку в 20 000 участников преодолели еще в прошлом году. В этом потребовалось расширение. В этом огромном павильоне в полкилометра не хватило места всем. Для прессы пришлось строить отдельный павильон.

Первое впечатление — ярмарка. Раздольная ярмарка где-нибудь на Волге, куда со всех концов съезжаются купцы и ремесленники. Так все было в этом году — пестро и нарядно. Русские танцы, якутские танцы, кавказская лезгинка и нетленная классика — все под одной крышей. Тут тебе и гжель, и роботы, и традиционные кружева, и снова роботы, и яства, и напитки, и кулачные сорвенования, и снова роботы. И все это можно было попробовать, купить, ну или договориться о покупке, подписать соглашение и потом отметить это дело.

Но вот эти мужчины в деловых костюмах и дамы в не менее деловых костюмах все-таки намекали, что это еще и серьезный форум, а если и ярмарка — то ярмарка идей. Как выстроить цепочки поставок в условиях санкций, какое будущее несет искусственный интеллект, где взять деньги тем, у кого их нет, и куда их вложить тем, у кого они есть. Впрочем, это вечная тема. И ответ классический — в новые технологии.

«Речь идет, в первую очередь, конечно, о технологическом сдвиге, технологическом суверениете нашей страны. На это направлены ресурсы и все меры. которыми занимается правительство», — заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Все открыто, все доступны. Можно увидеть, как ответственные за финансы и развитие страны принимают решения. В дискуссиях — что же происходит с нашей экономикой: она еще «охлаждается» или уже «замораживается», а может, просто «остывает после перегрева» — в таких вопросах важны нюансы. От этого зависит, какой будет ключевая ставка ЦБ, а значит, ставка по кредитам и для бизнеса и для простых потребителей. Та же ипотека.

«Мы будем снижать ставку по мере снижения инфляции, она сейчас замедляется, и замедляется даже быстрее наших ожиданий. Будут снижаться инфляционные ожидания, это должно происходить. И ставки будут оставаться привлекательными», — заявила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина.

От того, что происходит у нас, зависит и самочувствие всей мировой экономики. Неслучаен визит в Петербург генерального секретаря нефтяной организации ОПЕК. Как вам новость: Россия, государства Залива и США могут принять совместные меры для стабилизации рынка нефти. «Энергия — жизнь» — это аксиома для всех стран. Особенно для тех, у кого нет собственной нефти и газа.

«Наши там хвастаются, что отказались от российского газа. Мы покупаем тот же российский газ, просто через европейских посредников. Поэтому нужно вернуть диалог с Россией — мы готовы на это. И я очень рад, что я увидел и готовность со стороны Российской Федерации», — заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон.

Вот пример многополярности мира, королевство Бахрейн, где располагается база американского 5-го флота, того самого, что отвечает за Ближний Восток, Персидский залив. И что мы видим — королевство Бахрейн страна-гость ПМЭФ.

А возглавляет делегацию сын правителя Бахрейна, командующий Королевской гвардии сил обороны, воин, поэт, как выяснилось, и прирожденный дипломат.

«Для меня большая честь представлять Его Величество Хамада [Бен Ису Аль Халифу], Короля Бахрейна, перед вами в Петербурге, в прекрасном городе. Наш сегодняшний визит подтверждает близость Бахрейна к Российской Федерации, глубину наших отношений», — отметил принц Насер Бен Хамад Аль Халифа.

Чем привлекает Петербургский форум гостей? Идеальным сочетанием красоты — все-таки имперская столица — и возможностей. И для них, и для нас.

Конечно, площадка ПМЭФ идеальна для демонстрации достижений. В этом году отличилась автомобильная отрасль отрасль — линейка представительского класса пополнилась первым минивэном, Aurus Arsenal. Первый российский кроссовер — Lada Azimut. На конвейере с будущего года — первый российский грузовой беспилотник, чтобы не мелочиться. Корреспондент «Известий» Максим Облендер знает, кто на нем приехал и что еще интересного было на полях форума в этом году.

А собственно, приехал на нем сам глава компании «КАМАЗ». И такие грузовики уже три года ездят по трассам нашей страны, например, перевозят грузы из Петербурга в Москву.

За 15 лет работы беспилотного направления удивительный прогресс, Tesla даже рядом не стояла. Едут сами в снег, туман, ночью. Электронный мозг контролирует все.

Беспилотные грузовики — это перспективно и экономически выгодно. И это понимают многие иностранные гости форума. Обмен технологиями, товарами и взаимовыгодное партнерство — так укрепляется многополярный мир. Петербург — снова центр притяжения для Востока, Америки, Азии, Европы и Африки, то есть для всего мира.

«IT, финансы, банковский сектор, фармацевтика. Нам нужны технологии и партнерство с Россией», — отметил представитель делегации Бахрейна Самир Абдулла Насс.

«Мы очень рады, что новая администрация поддерживает бизнес, поддерживает отношения с Россией. Мы чувствуем это. Да, были потери на рынке, но много американских компаний остались», — заявил президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи.

«Здесь наши две страны укрепляются, укрепляют наши отношения», — сказал председатель совета директоров ПАО «КИФА» Сунь Тяньшу.

Таиланду и странам Юго-восточной Азии нужно больше российского СПГ, и тут в помощь — Северный морской путь. Мьянма заявила о готовности привлекать наши компании для добычи углеводородов. Да и в Европе остались партнеры, например, Венгрия последовательно выступает против полного запрета на импорт наших энергоносителей, который пытаются продавить в ЕС.

«Этим предложением Европейская комиссия нарушает европейские правила. Мы не можем согласиться. Это нанесло бы ущерб безопасности Венгрии в плане поставок энергоносителей», — отметил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Президент Индонезии не поехал в Канаду на саммит G7, предпочел Петербург. Здесь выгоднее, уютнее и радушнее… Вот соцсети главы МИД — актуально, колоритно, по-русски.

Еще год назад, до вступления новых членов в БРИКС, вклад обьединения в мировую экономику превышал долю стран G7 на 7%. И он продолжает расти.

Что важно, сделки среди стран БРИКС на 90% проводятся с использованием нацвалют. И если с дружественными странами все более менее понятно, то насчет встречи США — Россия были вопросы. И большой интерес.

«Я думаю, что Восток — это будущее. Я считаю, что Китай, Россия, Индия, Южная Африка — БРИКС и многополярный мир — это уже реальность. И чем скорее США это примут, тем лучше, потому что сейчас они просто остаются за бортом и становятся наблюдателями», — заявила публицист Тара Рид.

Несколько раз на форуме из разных уст звучит — внимательно надо относится к вопросу, кому открыть радушно двери, а кому вежливо — нет.

«Российский бизнес всегда в приоритете. Во-вторых, мы безусловно отделяем те компании, которые остались на российском рынке, не поддались на политическую конъюнктуру и продолжали действовать ответственно и правильно», — заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ставка на свое для выгоды всех. Оказывается, так можно, уверенно доказывает Петербургский форум. Вот и майки с цитатой Российского президента в тему на форуме очень востребованы, даже носителями других языков.

Каждый стенд как произведение искусства, они цветут и пахнут. Переливаются и сверкают миллионами огней. И чем ярче, чем футуристичнее, тем больше людей заметит регион или компанию. Это возможность проехать по стройящейся высокоскоростной железнодорожной магистрали, увидеть, как будет выглядеть аэропорт «Пулково», рассмотреть первый отечественный гидроцикл, познакомиться с производством бионических протезов — функциональных, эстетичных и главное — получить их можно за счет государства. Автомобилестроение, оборонно-промышленный комплекс, судостроение, робототехника буквально шагают суверенно вперед.

И для всего этого есть силы, средства, и энергия…. Среди крупных соглашений этого саммита — партнерство Акционерного Банка «Россия» и Ассоциации развития возобновляемой энергетики. Участники форума объединили усилия для увеличения генерации зеленой энергии.

«На сегодня где-то порядка 30 миллиардов рублей инвестировано банком в проекты, связанные именно с возобновляемыми источниками энергии. Но мы считаем, это достаточно серьезный вклад банка в развитие именно этого цикла. Поэтому нам было и важно заключить соглашение с АРВЭ для того, чтобы и дальше продолжать работу в этом направлении», — заявил заместитель председателя правления Акционерного Банка «Россия» Александр Шаленков.

К 2030 году страна будет производить еще восемь новых радиофармпрепаратов, тех, что точечно бьют по метастазам и помогут тысячам больных. Вьетнам и Россия налаживают взаимные поставки медоборудования, инновационных лекарств. Но главное, что за последние несколько лет Россия качественно сумела развить свой фармрынок и готова делиться наработками.

«Более 70% сегодня уже от количества упаковок на рынке — это отечественные препараты», — заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Объединение потенциалов разных стран, синергия лучших умов различных отраслей. Например, НМГ приняла решение создать футурологическую лабораторию, предназначенную для диалога ученых и креативных кадров.

«Россия — одна из тех стран, которая действительно имеет огромную культуру построения собственного представления о будущем, советская фантастика заложила эту историю, и есть очень немного стран, которые действительно строят свой образ мечты и образ будущего. Россия точно входит в этот привилегированный клуб», — заявила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

Глядя на все краски этого форума, технологические новинки, разработки уже можно четко увидеть будущее. А уверенность придают цифры. Например, товарооборот с тем же Китаем за год прибавил 7%, он уже на уровне 245 миллиардов долларов в год. Всего на форуме подписали 1060 соглашений на сумму более 6,3 триллионов рублей, не считая соглашений под грифом коммерческих тайн. Что еще раз доказывает, «основа роста в многополярном мире — это общие ценности».