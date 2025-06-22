Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Ключевая тема в этом году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Каково это — домчаться из Петербурга в Москву за два часа на поезде — можно было испытать на себе в эти дни в Северной столице. Пока, правда, в виде виртуального путешествия. Проект ВСМ — высокоскоростной магистрали — стал самой амбициозной презентацией в рамках Петербургского экономического форума. Состав называется «Белый кречет». Профиль гордой птицы на макете присутствует.

Работы начались, деньги найдены, договоры подписаны. В 2028 году ВСМ должна заработать на полную мощь. Проект, который готовился, шутка ли сказать, 40 лет еще с перестройки, наконец, стартовал. И это определенный знак многочисленным гостям, инвесторам, приехавшим в этом году на форум. Дело, сравнимое по масштабам с деяниями Петра.

Интерес к России со стороны дружественных и не дружественных стран огромен. Даже американские коммерсанты приехали в этом году. Они, конечно, осторожничают — ждут, чем закочатся переговоры Москвы и Вашингтона, Москвы и Киева, встречи в Стамбуле — сигнал позитивный. Но дело продвигается с трудом. Возможно, 22 июня там же, на турецкой площадке, пройдет очередной раунд, во всяком случае, Москва предложила эту дату и это место. И намекнула — время не на стороне киевского режима.

«Ваша армия идет дальше: она идет за пределы тех четырех областей, которые Москва считает своими. Какой конечный итог вы видите? Куда может дойти ваша армия?» — поинтересовался у президента РФ Владимира Путина модератор пленарного заседания ПМЭФ-2025 Надим Котеич.

«Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом, на самом деле. В этом смысле вся Украина наша. Но мы исходим из реалий, которые складываются», — заявил российский лидер.

Пленарная сессия — кульминация форума. Выступление российского президента и гостей, ответы на вопросы — все это определяет мировую политику на месяцы и годы вперед. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов выбрал главное.

Краткая, но емкая оценка состояния российской экономики от Владимира Путина:

«Как в свое время говорил известный писатель, «слухи о моей смерти сильно преувеличены».

Едва ли президент случайно процитировал именно американца Марка Твена, ведь нашу экономику именно Запад давно уже хоронит… А мы растем быстрее, чем они. Главный ощутимый результат.

«В 2000 году уровень бедности составлял 29% Российской Федерации, и в такой, ну скажем прямо, унизительной ситуации у нас находилось 42,3 миллиона человек. По итогам 2024 года, это уже не 29%, а 7,2%, и это не 42,3 миллиона человек — это 10,5 миллионов человек», — заявил президент России Владимир Путин.

Уровень бедности в России сейчас в два раза ниже, чем в Канаде, Британии, Германии и Франции. Президент ставит задачу еще больше снизить число бедных в стране. А вот размеры доходов — увеличить. Возможно ли это при нашем рынке труда?

«Вот Китай несколько лет назад объявил о том, что он полностью поборол бедность три года четыре года назад, по-моему», — поинтересовался корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

«У нас хорошие темпы, снижение этого показателя. Сегодня не 47,2%. И будем стараться на то, чтобы эти темпы поддерживать», — заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

При этом некрологи в адрес российской экономики строчат исправно. Вот The New York Times успех форума измеряет исключительно наличием мерседесов и зарубежных рок-звезд. Мол, на пулковских высотах не было ни того, ни другого.

«Они будут писать то, что им в виде заказов поступает от каких-то политических партий или лоббистских группировок, за что им подводят соответствующие гранты, финансирование», — заявила официальный представитедль МИД РФ Мария Захарова.

И правда, кто даст премию, если написать, что безработица в России на рекордно низком уровне и не хватает рабочих рук? Президент поставил задачу: сделать все, чтобы у россиян была возможность повышать квалификацию, профессионально расти. Сама экономика должна стать более технологичной.

«И это не пожелание, это объективное требование сегодняшнего, да и завтрашнего дня. Вызов, на который обязательно нужно отвечать, если мы хотим стать сильнее, а мы хотим», — заявил президент России Владимир Путин.

Рядом с президентом на форуме — представители мирового большинства. Заместитель премьера Госсовета Китая, вице-президент ЮАР, представитель короля Бахрейна, президент Индонезии.

«Вы знаете, меня спросили однажды, — а почему я не поехал на встречу Большой семерки? Почему я поехал сюда, на ПМЭФ? Дело в том, что это не потому, что я не уважаю Большую семерку, нет! Дело в том, что я демонстрирую свою приверженность этому форуму, и я заявил о том, что я приеду сюда, до того, как меня пригласили на Семерку», — заявил президент Индонезии Правобо Субианто.

Индонезия с этого года — в семье БРИКС, где слушают голос каждой страны и находят компромиссы даже по спорным вопросам.

В Петербурге комфортно всем: представитель Бахрейна цитирует Пушкина.

«В этом стихотворении говорится: „И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал“. Так вот, это мудрая политика, подобная словам Пушкина. Это ваша политика по отношению к народу. Эта политика не измеряется только цифрами», — заявил представитель короля бахрейна и советник по нацбезопасности королевства Насер Бен Хамад Аль Халифа.

Все участники форума из 140 стран мира, конечно, не могут лично в зале слушать Владимира Путина, за пленарным заседанием они следят по всем медиаэкранам. И внутри, и за тысячи километров от Экспофорума:

«Президент России Владимир Путин сделал много важных заявлений. Он ответил на вопросы по актуальным мировым проблемам: о ситуации на Ближнем Востоке, Украине, о российской экономике».

Тема ирано-израильского конфликта в ходе дискуссии затрагивалась несколько раз раз. Президент подчеркивает: Россия всегда выступает за равную неделимую безопасность. Тегеран имеет право на мирный атом, а Тель-авив — на безопасность.

«У нас есть некоторые предложения с нашим участием. Мы ни в коем случае, хлочу даже обратить на это внимание, не стремимся к посредничеству. Мы просто предлагаем идеи. И если они будут казаться привлекательными для обеих сторон, мы будем этому только рады. Повторю, мы с Израилем в контакте — как вы знаете, недавно разговаривал с господином Нетаньяху и с президентом Ирана, и с президентом Соединенных штатов, которые, безусловно, напрямую вовлечены во все эти процессы. Предствил им свое видение и возможное движение вперед в направлении разрешения ситуации», — заявил глава РФ Владимир Путин.

Модератор дискуссии — известный ливанский журналист Надим Котейш пытался провести параллель между ирано-изральским конфликтом и российско-украинским кризисом. Якобы Владимир Путин пытается добиться от Киева полной капитуляции, как Трамп от Тегерана.

«Во-первых, эта ситуация не такая же, а принципиально другая. А во-вторых, мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины — мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле», — отметил российский президент.

Но Киев, кажется, живет в своей затуманенной реальности, отвергая все прагматичные предложения российской стороны.

«Происходит определенная логика боевых действий, и войска оказываются на разных территориях. Знаете, у нас есть такая старинная — это не поговорка, не притча, а старинное правило: там, где ступает нога русского солдата, то наше. Понимаете, я не хочу, чтобы это выглядело так милитаристски. Но на самом деле, мы предлагали на каждом этапе происходящих событий… Я хочу это подчеркнуть, чтобы вы понимали: то, что я скажу, — абсолютная, истинная правда. Мы предлагали на каждом этапе тем, с кем мы были в контакте на Украине, остановиться, и говорили: «Давайте сейчас лучше договариваться», — заявил Владимир Путин.

Уже после пленарной дискуссии президент провел встречи с генеральным секретарем ОПЕК, заместителем премьера Госсовета Китая. Сверяли часы по многим вопросам, Дин Суэсян передал самые теплый привет от Син Цзиньпиня Владимиру Путину.

«Сегодня это для меня весьма драгоценная возможность — встретиться с вами, хотя я уже несколько десятков раз вместе с вами встречался, но сегодня — весьма драгоценная возможность послушать ваше драгоценное мнение», — отметил заместитель премьера государственного совета кнр Дин Сюэсян.

У Владимира Путина в эти дни было много встреч — с гостями форума, что сидели с ним рядом во время пленарной сессии, а еще с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Вот так выглядит изоляция в мире, который стремительно меняется на наших глазах.

«Новый миропорядок возникает естественным образом. Это все равно что восход солнца, от этого никуда не деться!» — отметил российский лидер.

Общие ценности — основа в многополярном мире. Так звучала тема планарного заседения. И их разделяют миллиарды людей на земле и сотни участников, что слушали в зале Владимира Путина.

«Мне понравилось. Сессия была идеальной. Мне нравится президент Путин — он мой герой!» — заявила министр труда ЮАР Пемима Чордина.

Точкой притяжения для сотрудничества в этой многополярности на этой неделе стал Петербург, а Россия остается ей всегда.