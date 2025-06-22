Жаркие танцы: Регина Тодоренко необычно отметила свой юбилей

Регина Тодоренко забралась на стол и разыграла скетч с гостями на дне рождения

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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В качестве реквизита артистка использовала бананы.

Телеведущая Регина Тодоренко весело провела время, забравшись на стол, на своем юбилее. Кадрами празднования в окружении близких подруг звезда поделилась с подписчиками в блоге.

Знаменитость заняла место на столе, как на троне, восседая в руках с поварешкой, в то время как из разных углов выскакивали ее приятельницы с бананами вместо микрофонов. Затем девушки начинали петь, пританцовывая под музыку. Все были в солнцезащитных очках.

«Если ваше 35-летие выглядит иначе, не зовите…» — отметила Тодоренко.

Такие жаркие танцы Регина исполнила, будучи на седьмом месяце беременности. Сейчас она ждет третьего ребенка от певца Влада Топалова, о чем призналась также в свой день рождения.

«Сегодня мне 35, и скоро нас будет пятеро», — сказала знаменитость.

Ранее, писал 5-tv.ru, Регина Тодоренко подтвердила беременность в 35-летие. Накануне она появилась на второй свадьбе исполнителя Владимира Преснякова и артистки Натальи Подольской, где сделала фото. На снимке фанаты заметили округлившийся живот ведущей.