Чемпионат Европы по кикбоксингу в Молдавии отменили после недопуска россиян
РИА Новости: ЧЕ по кикбоксингу в Молдавии отменили после недопуска россиян
Фото: 5-tv.ru
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Спортивное событие планировалось провести 23–28 июня.
Чемпионат Европы по кикбоксингу, который должен был пройти в Молдавии, отменили после заявления о недопуске российских и белорусских спортсменов до соревнования. Об этом в беседе с РИА Новости заявил генеральный секретарь Федерации кикбоксинга России (ФКР) Владимир Филатов.
Спортивное событие планировалось провести 23–28 июня.
«Чемпионат Европы в Кишиневе отменен из-за запрета на участие в нем российских и белорусских спортсменов. Пройдут только соревнования среди несовершеннолетних. Следующую Европу проведем совместно с WKF в 2026 году, уже начали подбирать площадку», — рассказал Филатов.
Всемирная федерация кикбоксинга (WKF) 21 июня сообщила о недопуске ФКР к состязаниям. Соответствующее заявление опубликовано на сайте спортивной организации.
Отмечалось, что власти Молдавии не одобрили решение WKF о допуске российских и белорусских спортсменов до соревнований с национальной символикой. Кроме того, в Муниципальном совете Кишинева в связи с участием России и Белоруссии в чемпионате разразился конфликт.
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