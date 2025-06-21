«Будущее страны»: в Мариуполе «Алые паруса» посетили потрясающие люди

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Подростки остались под впечатлением от праздника.

В Мариуполе на празднике выпускников «Алые паруса» собрались действительно потрясающие люди. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказала актриса театра и кино Лянка Грыу, которая выступила в роли ведущей.

«Они — будущее нашей страны с сияющими глазами», — с гордостью сказала знаменитость.

Масштаб события настолько значительный, что, по мнению Грыу, подростки и все причастные навсегда запомнят проведенное вместе время. К тому же она отметила, что отношения между детьми крайне теплые, и за этим приятно наблюдать.

«Такие они все нарядные, такие они все маленькие принцессы и принцы. Я вижу, насколько бережно они относятся друг к другу. Знаете, какое-то другое поколение детей», — подчеркнула собеседница.

Организаторами мероприятия выступают Пятый канал, Акционерный Банк «РОССИЯ» и Фонд помощи детям Донбасса.

Не оставила без внимания Лянка и сам город, который заиграл новыми красками во время события.

«Мариуполь, безусловно, возрождается, как феникс из пепла. Потрясающие дети, потрясающие люди. Это люди, которые здесь останутся и будут развивать и возрождать город, наполняя его отношением по-настоящему ценным друг к другу и к этой стране», — заключила артистка.

Впервые праздник «Алые паруса» состоялся в Мариуполе в 2022 году.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Мариуполе начался праздник выпускников «Алые паруса».