Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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По словам Додика, украинский лидер зря поверил обещаниям западных политиков.

Признать поражение и взять ответственность — с таким призывом к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому выступил президент Республики Сербской (РС) Милорад Додик. Об этом сам лидер РС заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Что касается Зеленского, я считаю, что он и сам уже понимает, что он потерял во всем, что он хотел сделать. И то, какое зло он причинил своему собственному народу», — сказал Додик во время беседы с ТАСС, комментируя действия украинского лидера.

По его словам, Зеленский поверил обещаниям западных политиков, которые уверяли его в поддержке, но не смогли ее обеспечить. При этом Додик убежден: украинский лидер должен признать и историческую принадлежность территорий России.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила об угрозе, которую режим Украины представляет для России и других государств. Поводом для заявления стал инцидент в Казахстане. Москва резко осуждает подобные действия против союзников и призывает международные организации отреагировать на ситуацию.