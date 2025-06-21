В Ростове-на-Дону девочка утонула во время отдыха с родителями одноклассницы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Обстоятельства трагедии выясняются.

В одном из спа-комплексов Ростова-на-Дону 12-летняя девочка погибла, нырнув в бассейн. По предварительной версии, школьница пыталась достать упавший в воду браслет, поскользнулась, ударилась и потеряла сознание. Об этом рассказал источник 5-tv.ru.

По словам очевидцев, ребенка на дне бассейна заметили не сразу. Когда стало ясно, что девочка не всплывает, среди отдыхающих началась паника. Один из мужчин, отдыхавший с семьей, сообщил, что кто-то из присутствующих бросился ей на помощь до прибытия скорой.

Прибывшие врачи боролись за жизнь ребенка около 40 минут, но спасти ее не удалось.

«Она поехала отмечать день рождения одноклассницы с ее родителями. Девочке 12 лет всего лишь было», — уточнила сестра погибшей.

По ее словам, мужчину, который должен был присматривать за детьми, она так и не увидела. Также ростовчанка выразила возмущение отсутствием должной реакции со стороны персонала и спасателей.

После инцидента бассейн закрыли. На месте работают правоохранители, обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал, что годовалый ребенок утонул в ведре в Омской области.