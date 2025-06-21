«Химия позволяет вовлекать»: как сохранить эмоции у зрителей сериалов

Табарчук назвал важный фактор для сохранения эмоций у зрителей сериалов

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Именно это и создает эффект мурашек при просмотре контента

В процессе создания контента между актером, режиссером и хорошо проработанным сценарием возникает нечто, что можно назвать «химией». Об этом 21 июня заявил Дмитрий Табарчук, генеральный директор ООО «НМГ Студия», на сессии «Смысл имеет значение: миссия брендов и устойчивость в креативной экономике», которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Та „химия“, которая возникает со сценарным материалом у режиссера, у актеров с режиссером, <…> позволяет вовлекать зрителя в интересные истории», — сказал Табарчук.

Он подчеркнул, что именно это и создает эффект мурашек при просмотре контента. По его словам, важной частью сериала является сохранение эмоций зрителя от начала и до конца.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».