«Сложная история»: на ПМЭФ-2025 рассказали о создании контента для подростков

Фото, видео: www.globallookpress.com/Vasilii Smirnov; 5-tv.ru

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Искренние сюжеты важны не только с точки зрения искусства, но и со стороны социальной ответственности.

Создавать честный и по-настоящему интересный контент для подростков — задача не из простых. Об этом заявил генеральный директор ООО «НМГ Студия» Дмитрий Табарчук на сессии «Контент для подростков: тренды, запросы, будущее» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

По его словам, искренность в кадре — это вызов. Зрителя не обманешь: он приходит за эмоциями, а не за правильными словами. И потому действительно честные и цепляющие проекты — редкость.

«Создавать честный контент — это сложная история. Особенно важно не прикрываться словом „честность“, потому что ты должен делать в первую очередь интересный контент. И когда ты хочешь соединить честно и интересно — то это сложно. И поэтому проектов, которые вот так вот выстрелят, как „Слово пацана“, как сериал „Ландыши“, их не так много. Потому что это тяжелая работа», — рассказал Табарчук.

В продолжение темы руководитель направления корпоративной социальной ответственности Национальной Медиа Группы (НМГ) Мария Залунина подчеркнула, что искренние истории важны не только с точки зрения искусства, но и с точки зрения социальной ответственности.

«Мы достаточно много в „Национальной медиа группе“ создаем контента — молодежного, семейного. Понимаем, что нас смотрят подростки, дети. Есть проактивные действия — когда мы снимаем ту же „Плаксу“. Ее снимаем не просто так, а вместе с коллегами, пытаясь что-то изменить. А есть реактивные — например, когда вышел сериал „Трудные подростки“, продюсеры „Проспект продакшн“, замечательные коллеги, не ожидали, что в 2019 году после первого сезона актерам начнут писать в личку. „Я толстая, меня булят“, „Я не вижу смысла жизни“, „У меня проблемы с родителями“ и так далее. И мы поняли — это к нам вопросики. Мы задели что-то очень важное и должны ответить», — рассказала Залунина.

Так родилась идея добавить в финал каждой серии второго сезона «Трудных подростков» номер горячей линии. Результат оказался ощутимым: на телефоны поддержки пришли десятки тысяч звонков. По словам Залуниной, именно в такие моменты становится понятно — контент действительно работает.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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