Пушилин рассказал о соглашении «Аэрофлота» с АФК «Шахтер»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Документ был подписан на ПМЭФ-2025.

Донецкая академия футбольного клуба «Шахтер» смогла подписать инвестиционное соглашение с авиакомпанией «Аэрофлот» в рамках ПМЭФ. Об этом сказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

Для Донецкой Народной Республики форум в Санкт-Петербурге оказался очень плодотворным на разного рода соглашения.

Пушилин привел в пример соглашение между «Шахтером» и «Аэрофлотом», отметив, что это откроет новые возможности для воспитания футболистов.

«Конечно, это символично в плане того, что это „Шахтер“ Донецк, который возрождается и начинает с самого начала свою поступательную траекторию», — сказал глава ДНР.

Он добавил, что предстоит много работы по восстановлению футбольных объектов в ДНР. Например, Донбасс Арену, которая повреждена в результате боевых действий.

Пушилин также отметил речь президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ. По его словам, все задачи и посыла, которые обрисовал глава государства, были уже взяты «на козырек» и начинают выполняться.

ПМЭФ традиционно служит площадкой для ключевых заявлений Владимира Путина, отражающих стратегические приоритеты развития страны и ее позиции в мировой экономике.

В 2025-м программа форума включает более 200 сессий и мероприятий, объединенных пятью смысловыми блоками: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни» и «Технологии: стремление к лидерству».

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова заявила о многополярности в мире.