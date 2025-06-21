Харченко: бизнес стал соавтором образования, а не просто потребителем кадров

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Работодатели активно участвуют в формировании учебных программ наравне с вузами.

Бизнес теперь не только ждет готовых специалистов, но и становится полноправным участником образовательного процесса. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко в интервью «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме.

Харченко отметила, что работодатели сегодня участвуют в формировании учебных программ наравне с вузами. Причем сотрудничество начинается задолго до выпуска студентов.

«Сейчас работодатели разных форм собственности, разных отраслей, они не просто потребители выпускников, они вместе с образовательными организациями формируют и реализуют образовательные программы. Сейчас уже поздно прийти к работодателю на выпускном курсе и сказать: „Дайте мне, пожалуйста, самых лучших“. Нет. Я знаю, что за самыми лучшими, коллеги подтвердят, приходят уже в школы, в детский сад иногда крупные компании, чтобы выстраивать бесшовность, заниматься профориентацией», — рассказала депутат.

По ее словам, в регионах необходимо устранить дисбаланс между системой образования и реальными потребностями экономики. Уже сформирована дорожная карта по кадрам будущего, а по поручению президента создан национальный прогноз востребованных профессий.

«Есть понимание, куда мы идем. Мы никогда не сможем определить, какие нужны профессии, какие нужны специальности конкретные… Те программы, „Приоритет-2030“, без бизнеса ни один вуз не выиграет без участия региона. Здесь триединая модель: работодатель — регион в лице губернатора, правительство — вуз. Только так синергически можно решать поставленную задачу», — подчеркнула Харченко.

Она также отметила, что целевое обучение становится эффективнее: работодатели включаются в отбор абитуриентов на раннем этапе, а у выпускников появляется реальная ответственность за трудоустройство по профилю.

Отдельно Харченко затронула проблему дефицита кадров. Несмотря на низкий уровень безработицы, особенно в регионах, предприятиям остро не хватает как инженеров, так и специалистов рабочих профессий.

«Только в Курской области невостребованных, вернее, неудовлетворенных вакансий — девять тысяч, это огромная цифра для нашего региона. И в целом по стране как корпоративный сектор, так и средние, региональные промышленные предприятия, особенно компании инженерно-технологической направленности, испытывают дефицит как кадров с высшим образованием, так и рабочих профессий, которые ребята закончили, среднее профессиональное образование получили», — заключила она.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам Харченко, площадка для ПМЭФ предназначена не только для дискуссий, но и для конкретных решений.