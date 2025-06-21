НМГ подписала соглашения о сотрудничестве с ФПЦ и «Движением первых»

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Главная цель — повышение информированности подростков, родителей и наставников о государственных и некоммерческих проектах и творческих кластерах.

Национальная Медиа Группа (НМГ) подписала соглашения о сотрудничестве и партнерском взаимодействии с Федеральным подростковым центром (ФПЦ) и российским движением детей и молодежи «Движение первых» на полях Петербургского международного экономического форума.

Отмечается, что соглашение между НМГ и «Движением первых» подписывается для установления партнерских отношений, направленных на повышение информированности подростков, родителей и наставников о государственных и некоммерческих проектах и творческих кластерах. Документ подписали генеральный директор НМГ Светлана Баланова и Герой России, председатель правления «Движения первых» Артур Орлов.

Соглашение о сотрудничестве с НМГ со стороны Федерального подросткового центра подписал его руководитель Валерий Майоров.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».