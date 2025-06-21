Алкоголизм, любовники, сумасшедший дом: драмы в личной жизни Валентины Талызиной

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

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Любимая всеми советская актриса умерла 21 июня на 91-м году жизни. Какие трудности она пережила на своем пути, и почему не обрела женское счастье?

В возрасте 90 лет не стало народной артистки РСФСР Валентины Талызиной. Она была одной из самых любимых актрис у советских и российских зрителей.

В фильмографии Талызиной числится более 100 ролей в кино и более 20 — в телесериалах. Звезду дважды наградили «Золотым орлом» за лучшую женскую роль на телевидении.

В кино Валентина Талызина дебютировала в 1963 году в роли Инны в детективе «Человек, который сомневается». Она также снялась в таких знаменитых картинах, как «Зигзаг удачи» (1968) и «Ирония судьбы, или С легким паром» (1975) Эльдара Рязанова, «Афоня» (1975) Георгия Данелии, «Женитьба» (1977) Виталия Мельникова, «Непрофессионалы» (1985) Сергея Бодрова и многих других.

Однако, несмотря на популярность и любовь поклонников, личное счастье построить у артистки так и не получилось. Самое первое разочарование в мужчинах ее ждало уже в детстве.

Что происходило в личной жизни актрисы — подробнее в материале 5-tv.ru.

«Он был законченный и неисправимый ловелас»

Фото: © РИА Новости/Михаил Озерский

Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в городе Омске. С самого раннего детства она была свидетелем довольно сложных отношений между ее родителями — Илларионом и Анастасией Талызиными. Илларион мало присутствовал в ее жизни, но оставил неизгладимый отпечаток на ее будущем.

Как говорила спустя годы актриса, отец ее был «очень красивым мужиком», и в этом была вся проблема.

«Бабник, любимец женщин, с невероятной мужской харизмой. Он располагал к себе женщин какой-то трогательной наивностью, возможно, из-за сиротства», — писала Талызина в своих мемуарах о своем папе.

Более того, даже во время знакомства с матерью актрисы он был уже женат и воспитывал дочь. Однако семейное положение никогда не было помехой для его увлечений.

«Он был законченный, неисправимый ловелас», — вспоминала артистка.

Был период, когда отцу пришлось уехать из Омска в Москву для учебы в Промышленной академии. Там Илларион тоже время зря не терял и закрутил роман со своей преподавательницей. На тот момент он был уже был в браке с Анастасией, а Валентина была совсем маленькой.

После выпуска из вуза его направили в Барановичи — в Западную Белоруссию. Туда он поехал с женой и дочерью.

На новом месте отец будущей актрисы работал начальником отдела рабочего снабжения, а мать — кассиром.

В Барановичах Илларион также нашел себе предмет симпатии — на этот раз его любовницей стала полька Зося, жена белого польского офицера.

«Смазливая, молодая, на пятнадцать лет моложе отца», — так описывала Зосю Талызина.

Вскоре Анастасия узнала об интрижке за ее спиной. Маленькая Валентина наблюдала тогда сцену, которая навсегда врезалась ей в память.

Она видела, как ее отец стоит на коленях, хватается за ноги ее мамы и умоляет: «Ну сделай так, чтобы я не пошел к ней!»

Однако женщина не просит ветреного Иллариона и бороться за его сердце не посчитала нужным. По словам Талызиной, о своем решении ее мама никогда потом не жалела.

Но самое сложное время им только предстояло пережить: буквально на следующий день, как отец ушел из семьи, началась Великая Отечественная война.

К счастью, семье удалось сразу эвакуироваться из Барановичей. Если бы они задержались там чуть дольше, их ждала бы верная смерть. Валентина прекрасно помнит страшные картины, которые открылись перед ней, когда они уезжали: они ехали по минному полю, а вокруг повсюду лежали трупы. До Сибири семья добиралась месяц, жили они потом у сестры Анастасии.

Лишь спустя 20 лет Талызина вновь увидела своего отца. Тогда она уже училась в ГИТИСе. Этот момент девушка также навсегда запомнила. Он стоял в дверях и выглядел очень неуверенным и смущенным. В ту же секунду Талызина забыла все свои обиды на него и бросилась ему на шею.

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

«Валя, Валечка, — приговаривал он, — может, пойдем куда-нибудь покушать?» — вспоминала актриса.

После этого они увиделись лишь когда Талызиной стукнуло 40 лет. До этого он некоторое время присылал ей немного денег. Но потом она получила известие о том, что Илларион находится в психиатрической больнице в Могилеве: у него была деменция.

Его никто не навещал там уже несколько месяцев, и Талызина была единственной, кто мог его забрать. К тому времени она жила в своей квартире с мамой. Она понимала, что не может привести отца в дом, так как мама будет категорически против. Тогда она договорилась с сестрой Иллариона из Омска, и она его приняла.

Как оказалось, Зося за время их брака с Илларионом тоже пережила много трудностей и не хотела больше общаться с ним.

«Да, вы можете его взять. Он еще может быть у вас сторожем на даче», — так она ответила Талызиной, когда они приехали к ней забрать вещи ее отца.

Но даже в состоянии деменции Илларион умудрился жениться еще раз. Именно она потом и занималась его похоронами. Что касается Анастасии Талызиной, то после развода с Илларионом она больше не выходила замуж, он так и остался ее единственным мужчиной в ее жизни.

Брак с алкоголиком

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

После пережитой семейной драмы Валентина решила, что не должна повторить судьбу своей мамы. Она во что бы то ни стало должна позаботиться о том, чтобы у ее детей был отец.

Однако судьба распорядилась так, что ее муж также оставил ее вместе с дочерью. Ее супругом стал художник Леонид Непомнящий, с которым она познакомилась в общежитии Театра Моссовета. Они поженились в 1963 году и в браке прожили 12 лет.

Талызина любила своего мужа, но была у него одна большая проблема: он слишком любил выпить.

«Я с ним не спилась только потому, что мой организм пятую рюмку уже не принимал. Леонид и нашел себе такую же „художницу“. А потом уехал в Мексику», — говорила актриса в беседе с KP.RU.

Отец жениха отдал молодоженам комнату в коммунальной квартире. В марте 1969 года у них родилась дочь Ксения. Воспитывать ребенка актрисе помогала ее мама. В это время Талызина была на гастролях, а Непомнящий продолжал выпивать и вести разгульный образ жизни. Талызина долго терпела это.

Но конец их отношениям наступил, когда Леонид нашел новую спутницу жизни. Тогда Валентина долго просила его не уходить, но он остался непреклонным.

Она даже звонила женщине, с которой у ее супруга был роман, и выясняла отношения.

«Зачем ты разбиваешь чужую семью?» — кричала она ей в трубку.

Это болезненное расставание привело актрису на больничную койку. В клинике неврозов она пролежала 40 дней. После этого она решила уйти с головой в работу, чтобы обеспечить хотя бы хорошее будущее своей маме и дочери.

Позже актриса говорила, что этот опыт сделал ее сильнее и помог добиться успехов в карьере.

Измены

Стоит отметить, что во время брака с художником Талызина влюблялась в своих коллег по театру и кино. Ее любовниками были Юрий Орлов и Леонид Марков. При этом намерения у каждого из них были серьезные по поводу нее. Но актриса решила тогда не испытывать судьбу.

«У Юры болезнь наследственная: у него отец был сумасшедшим. А Леня Марков предлагал мне выйти замуж. Однажды сказал: „Мы перевернем с тобой весь театр!“ Но он пил, поэтому я не согласилась стать его женой», — говорила артистка.

Позже Орлов действительно попал в сумасшедший дом, а потом в интернат. Это произошло после того, как от него ушла жена.

После расставания с единственным супругом в ее личной жизни наступило затишье. Спустя годы Талызина сказала, что ни о чем не жалеет. Она решила посветить жизнь карьере.

«Семейная жизнь — искусство, над которым надо ежедневно трудиться. Совместить семью и работу невозможно», — уверена Талызина.

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