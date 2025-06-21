Израиль атаковал ядерный объект Ирана в Исфахане

Фото: Reuters/Maxar Technologies

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Была ли зафиксирована утечки опасных материалов?

Израиль нанес удар по ядерному объекту в Иране, который расположен в Исфахане. По данным информационного агентства Fars, в результате атаки не было зафиксировано утечки опасных материалов.

«Ядерный объект в Исфахане также оказался в числе целей ударов со стороны сионистов, на что отреагировала система ПВО <...> Мы заверяем население, что утечки опасных веществ в районе не произошло, поводов для беспокойства нет», — говорится в сообщении агентства в Telegram-канале.

Также сообщается, что израильские удары были нанесены по некоторым районам городов Ленджан, Мобаракех, Шахреза и Исфахан. По имеющейся информации, на данный момент в результате атак нет погибших.

Война Израиля и Ирана

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам ядерной инфраструктуры в разных регионах Ирана. Эти действия также затронули жилые районы, что привело к утратам среди населения.

Израиль охарактеризовал эту операцию как упреждающий удар, направленный на самооборону. В ответ на события в стране было объявлено чрезвычайное положение. Иран, в свою очередь, начал применять ответные действия.

В результате напряженной ситуации представители Ирана закрыли свое воздушное пространство для полетов пассажирских самолетов, аналогичные меры были введены и в Израиле.