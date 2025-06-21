«Писали, что я умерла»: как живет звезда «Афони» Нина Маслова

Фото: Кадр из к/ф «Афоня», реж. Георгий Данелия, 1975 г.

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актриса уже давно стала затворницей.

Заслуженная артистка РФ Нина Маслова, известная по ролям в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию» и «Большая перемена», в последние годы ведет затворнический образ жизни. Актриса часто посещает церковь и изучает медицинскую литературу.

В беседе с «Абзацем» 78-летняя знаменитость призналась, что ее полностью устраивает то, как складывается ее жизнь. Однако она недовольна слухами, которые распространяют о ней в СМИ.

«Обо мне постоянно пускают неприятные слухи. В газетах писали, что я умерла. Мне на улице много раз говорили, что видели такие заметки. Однажды мне однокурсница звонила по этому поводу. Ужасно!» — поделилась актриса.

Также Маслова заявила, что в целом она счастливый человек. Она ни в чем не нуждается и даже особо не следит за своей пенсией. При этом в 2024 году актриса рассказывала, что ее пенсия составляет 20 тысяч рублей. Она отмечала, что большего ей не требуется, и посоветовала учиться жить без денег.

Нина Маслова стала известной благодаря ролям ученицы Виктории Коровянской в «Большой перемене», царицы Марфы Васильевны в «Иван Васильевич меняет профессию» и Елены в «Афоне». В 2006 году она получила звание заслуженной артистки России.