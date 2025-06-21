Елена Ростропович: Галина Вишневская — это не королева, это моя мама

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Вяткин

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Журналист Вадим Верник выпустил книгу о жизни оперной певицы и ее не менее известного супруга Мстислава Ростроповича.

На презентации книги журналиста Вадима Верника младшая дочь народной артистки СССР, известной оперной певицы Галины Вишневской — Елена Ростропович — рассказала, что дома ее мама была обычным человеком. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Журналист и телеведущий Вадим Верник выпустил книгу «Галина Вишневская и Мстислав Ростопович. Концерт для голоса и виолончели. Неформальный разговор», посвященную двум выдающимся деятелям культуры.

Величайшая советская оперная певица Галина Вишневская и ее супруг, не менее талантливый Мстислав Ростропович, прожили вместе больше полувека. Их брак был примером идеального творческого и семейного союза.

На презентации книги Вадима Верника побывала и младшая дочь Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича — Елена Ростропович. Она рассказала, что дома ее, безусловно, талантливейшая мама была, как и все мы, обычным человеком.

«Галина Вишневская — это не королева, это моя мама. Она и в халате, и без макияжа, и в ночной рубашке ходила. Да, она реально величественная, но дома — этого величества не было. Просто моя любимая мама», — уточнила Елена Ростропович.

Галина Вишневская скончалась 11 декабря 2012 года в возрасте 86 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что жительница Подмосковья объявила себя внебрачной дочерью Галины Вишневской.