«Там же и зубы оставила»: шрамы на теле дочери Успенской испугали фанатов

Дочь Успенской показала многочисленные шрамы по всему телу

Фото: Зиновская Ольга/ТАСС

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Откуда взялись многочисленные рубцы?

Дочь певицы Любови Успенской, Татьяна Плаксина, напугала фанатов своими шрамами на теле. Многие начали гадать об их происхождении, некоторые пользователи сети даже заподозрили наследницу звезды в селфхарме (умышленном нанесении себе увечий. — Прим. ред.).

Сейчас Плаксина наслаждается отдыхом, она активно делится фотографиями из отпуска. И один кадр, на котором видны многочисленные шрамы на теле наследницы Успенской, привлек особенное внимание фанатов. Поклонники сразу же принялись активно обсуждать причины появления этих рубцов.

Большинство пользователей пришли к выводу, что это следы аварии, в которую Плаксина попала на велосипеде несколько лет назад.

Фото: Instagram*/pacha_tati

«Это она свалилась на велике, там же и зубы оставила»;

«Похоже на осколки стекла»;

«Она вроде в аварию какую-то попадала страшную — может, оттуда», — писали пользователи.

Однако некоторые все же напомнили, что Плаксина когда-то действительно причиняла себе вред. В этом признавалась несколько лет назад и сама дочь Успенской. По ее словам, таким образом она выражала свою боль, поскольку иначе не могла это сделать.

«Это был какой-то крик, но дальше я с этим завязала, испугалась урона, который наносила своему телу», — признавалась Плаксина.

При этом наследница артистки действительно попала в страшную аварию. Инцидент произошел в 2018 году в Коста-Рике. В результате ДТП она сломала челюсть и потеряла часть зубов. Плаксиной потребовалось несколько операций и длительная реабилитация, чтобы восстановить здоровье.

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