Фото: www.globallookpress.com/Ukrainian Presidential Press Off

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В украинской армии обновляется высший командный состав.

Глава киевского режима Владимир Зеленский, после назначения нового главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Геннадия Шаповалова, пытается форсировать мобилизацию. С таким предположением выступили аналитики газеты Financial Times.

Дефицит живой силы в украинской армии, как отмечают авторы публикации, наиболее остро ощущается в последние месяцы на фоне продвижения российской армии на линии фронта.

Указ о назначении Шаповалова на должность нового командующего Сухопутными войсками ВСУ Зеленский подписал 19 июня. До этого указанную должность занимал Михаил Драпатый, которого теперь определили на пост командующего объединенными силами страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как боевика ВСУ мобилизовали с эпилепсией.

На диагноз украинца никто не обратил внимания, его отправили в состав 155-й механизированной бригады ВСУ. По словам боевика, от учебной подготовки не было никакого толку, а многие мобилизованные и опытные военнослужащие сбегают из своих подразделений. 155-ю механизированную бригаду, например, самовольно покинули свыше 1,7 тысячи человек.