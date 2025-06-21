Тренд «Я не русский, но…» стал вирусным в TikTok

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; TikTok; 5-tv.ru

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Иностранные пользователи исполняют каверы на российские музыкальные хиты.

В социальной сети TikTok распространились видео, на которых иностранцы исполняют русские хиты. Тренд получил название I'm not russian, but… (в переводе с английского — «Я не русский, но…» — Прим. ред.)

Так, зарубежные блогеры вдохновились песней рок-музыканта Виктора Цоя «Когда твоя девушка больна», композицией «Детство» в исполнении дуэта Rauf & Faik и, например, треком «Розовое вино» Элджея и Feduk.

Ранее, писал 5-tv.ru, популярного TikTok-блогера Хаби Лейм задержала иммиграционная служба США. Будучи гражданином Италии он просрочил условия своей визы в Штатах. Подписчиками звезды являются 162,2 миллиона человек, он знаменит благодаря шуточным роликам, разоблачающим неэффективные советы из интернета.

До этого стало известно, что США не рассматривают сделку по покупке TikTok вследствие напряженных отношений с Китаем. Причиной такого развития событий могла стать торговая война между государствами, инициированная лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом.