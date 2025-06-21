«Я интроверт»: Мизулина рассказала о сложностях в отношениях с SHAMAN

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Пара не может спокойно посидеть в кафе или в кинотеатре.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала внимание поклонников главной сложностью в отношениях с заслуженным артистом Российской Федерации Ярославом Дроновым, известным под псевдонимом SHAMAN. Об этом она рассказала в программе «Берегите детей», ведущей в которой выступает уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Нас просто преследуют. Не можем сходить ни в кафе, ни в ресторан, ни в кино. Никуда. Будут люди с телефонами. Это снимается везде», — поделилась она.

Сама Мизулина предпочитает закрытый образ жизни в силу своего характера.

«Зачастую хочется просто посидеть дома, никуда не выходить. Я интроверт. Никогда не хотела быть на виду. Хотя у меня очень публичная семья», — подчеркнула Екатерина.

Екатерина пояснила, что с детства перед глазами у нее был пример публичной жизни в лице матери, депутата Елены Мизулиной, поэтому подобного она сознательно раньше избегала. Но судьба распорядилась иначе.

«Но жизнь есть жизнь, Бог решил иначе. Иду в магазин — начинают снимать, какие продукты в тележке. Нет никакой свободы», — заключила избранница певца.

Ранее, писал 5-tv.ru, SHAMAN рассказал, какая Мизулина в домашней обстановке.